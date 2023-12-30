倒數14天最新戰報／宋楚瑜稱讚侯執行力很好　「最美里長」也力挺

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賴清德昨晚與蔡英文、蕭美琴同場與學生互動，趙少康日前在政見會中一再提到賴清德，還口誤說「賴清德是老大」，賴清德回應，很感謝趙少康對他的真心推薦，謝謝趙少康，趙應該吃了一顆大顆的誠實豆沙包，不過，他想和大家說，他當選總統，人民才是老大，人民才是老闆，每個認真打拚的人才是真正的英雄。
此外，新北市一名國中生遭割喉亡，賴競辦昨開記者會說，要嚴正譴責暴力，確保校園安全，針對校園霸凌，校園犯罪及幫派入侵校園等問題，必須嚴肅面對，全力找出解決方案，未來應努力建立完善體系，為教育現場提供充足的經費與人力資源協助。
【國民黨】
宋楚瑜昨幫國民黨立委候選人李彥秀站台，也首度與侯友宜同框，宋楚瑜讚侯友宜執行力很好、兩岸路線也跟親民黨想法一樣，「我給你最大的祝福！」他們共同的心聲就是兩岸和平、人民要安居樂業、政府要有執行力。
除了宋楚瑜外，侯辦昨發布各界推薦侯康影片，包括馬英九、毛治國、盧秀燕、管中閔等31位，不分行業、不論年紀、來自全國各縣市的代表，推薦正派、行政資歴完整，有專業治理的侯友宜，其中，深受年輕人喜愛、被稱為最美里長的新北市永和永福里里長陳紫瑜也出現在推薦影片中，陳紫瑜說，侯友宜很在乎在地市民的需求。
而談到新北國中生割喉案，侯友宜說，他非常清楚反對廢死，民進黨要廢死，結果治安有比較好嗎？他會展現專業、魄力，對黑金槍毒大力掃蕩，絕對跟犯罪勢不兩立。
【民眾黨】
柯文哲昨無公開行程。不過全台8所高中串聯，舉辦「2024總統立委選舉高中生聯合模擬投票」系列活動，訪問3位總統候選人、國內6個政黨（國民黨、民進黨、民眾黨、親民黨、時代力量、台灣基進），將各陣營政治理念帶回學校並辦理投票，籌備團隊於昨公布結果，3位總統候選人以柯文哲最受青睞，獲得59%的支持。
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