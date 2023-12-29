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各界推薦侯康配影片出爐！驚見最美里長也在列　大讚侯友宜這件事

▲長相甜美、年輕的新北市永和永福里里長陳紫瑜被稱為最美里長，她出現在侯友宜的推薦影片中。（圖／截圖自侯友宜推薦影片）
▲長相甜美、年輕的新北市永和永福里里長陳紫瑜被稱為最美里長，她出現在侯友宜的推薦影片中。（圖／截圖自侯友宜推薦影片）

記者余祥／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今（29）日發布各界推薦侯康影片，包括前總統馬英九、前行政院長毛治國、台中市長盧秀燕、前台大校長管中閔等31位，不分行業、不論年紀、來自全國各縣市的代表，推薦正派、行政資歴完整，有專業治理的侯友宜，其中，深受年輕人喜愛、被稱為最美里長的新北市永和永福里里長陳紫瑜也出現在推薦影片中，陳紫瑜說，侯友宜很在乎在地市民的需求。

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今日記者會由行政院前副院長杜紫軍、教育部前部長吳清基、新北三重區里長黃麗伃、全大運跆拳道金牌選手莊宴丞代表出席，分別向國人分享眼中的侯友宜。而今日包括律師界、醫師界、建築師界，也各有超過上百位代表聯署，呼籲大家一起「挺3而出，眾志成城」，全力挺侯康。

杜紫軍表示，自己不是國民黨員，但願意義務協助侯友宜，不只是他是國家長期以來所培養的文官，對國家政策規劃有專業的能力及執行力，在他身上更看到「正派」，這是當前政治人物所普遍缺乏的特質。面對當前社會風氣敗壞，我們需要一位正派的國家領導人，呼籲所有中間選民，與其每天坐在家裡對社會現況搖頭嘆氣，不如給自己一個為台灣創造新未來的機會，支持正派、果敢、勇於向前的侯友宜，讓侯友宜來改變。

吳清基表示，侯友宜有43年的公職生涯，一生遵守法令、反對貪腐、守護人民，大家對他打擊犯罪、守護國家有信心；而侯友宜受到國家栽培，他更知道教育的重要，他的教育理念是不放棄任何一個人，因此從托育幼教，一路到大學教育，都提出完整的政策，人民相信他若當選，絕對是下一代的福氣。

「我的爸爸給我一個安全的家，侯友宜能給我們一個安全的國家」，地方基層黃麗伃強調，雖然侯友宜從參選來一路顛簸，但過程中看到他的進步，就如昨天的政見發表中，看到他為了捍衛人民安全的改革決心。我所認識的侯友宜，在乎婦幼、長輩、全民的安全，他也是一個務實、有誠信，說到做到的執行者，他更是溫柔而堅定，當基層有需要，就會義無反顧地投入，並全力照顧年輕人，提出了很多政策，讓年輕人看見希望，他絕對是一個值得支持的人選。

21歲還在大學就讀的莊宴丞表示，自己平時關心時事，而侯友宜的作風、個性，及市政上的表現，都和現在的政治人物有很大的不同，其中令人印象深刻的是，侯友宜因為是警察出身，讓人覺得有安全感，更讓人安心，而且他非常穩健、老實的作風，絕對是一個好的國家領導人。

本次各界推薦侯康影片，共有31位來自全國各領域的名人代表，女力代表包括台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙、智庫執行長柯志恩、台中市副市長王育敏。

前政府官員包括前總統馬英九、前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、前行政院長陳沖、前行政院長毛治國、三三企業交流會理事長林伯豐、前陸軍總司令陳鎮湘、前副參謀總長彭進明。

以及前台大校長管中閔、海洋環境學者/前立委邱文彥、知名學者洪蘭教授、新住民代表/前立委林麗蟬、社福界代表/前立委楊玉欣、前體委會主委戴遐齡、前文化局長劉維公、三重區永安里長黃麗伃、永和永福里長陳紫渝、跆拳道金牌選手莊宴丞、泰拳金牌選手沈琮喻、桃園青農廖俊融、客語歌手朱鵬鈞、美濃油紙傘傳承者李明祥，等來自學界、社福、新住民、體育、客家、青年、文化界的支持。

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