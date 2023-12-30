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跨年13分14秒全臺首發河景煙火！新北淡水八里「好吃好玩全攻略」

▲新北跨年重頭戲跨河煙火，長達13分14秒，為全臺首發、全臺唯一跨河煙火秀。（圖／新北市政府）
▲新北跨年重頭戲跨河煙火，長達13分14秒，為全臺首發、全臺唯一跨河煙火秀。（圖／新北市政府）

生活中心／綜合報導

新北市政府年末「閃耀新北-圈起1314跨河煙火」系列活動將於31日晚間在淡水、八里兩岸熱鬧登場，文化局特別規劃淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸公園、十三行博物館從下午開始就有演唱會、表團演出、暖心市集、親子手作等多樣活動，一路到晚上8時24分準時升空、長達13分14秒的海景煙火，感受在新北跨年的滿滿幸福感。

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▲淡水古蹟博物館即日起至12月31日在粉絲專頁同步舉辦全臺首次跨縣市的「四大恐龍聯合放閃」。（圖／新北市政府）
▲淡水古蹟博物館即日起至12月31日在粉絲專頁同步舉辦全臺首次跨縣市的「四大恐龍聯合放閃」。（圖／新北市政府）
13分14秒全臺首發河景煙火 八大篇章展新北意象

新北跨年重頭戲跨河煙火，為全臺首發、全臺唯一跨河煙火秀，今年超過2萬發絢麗煙火，長達一公里遠的煙火佈線，年度煙火主題「閃耀新北．圈起1314」以「花火寫故事，撰寫出新北的榮耀」為主軸，晚間8時24分施放，呈現八大篇章包括巨龍騰飛迎龍年、新北在地意象淡水阿給、九份紅燈籠造型煙火、結合光束線條虛擬營造未來「淡江大橋」景象等，淡水及八里沿岸都可欣賞跨河煙火的壯觀與震撼。

漁人碼頭美食手作暖心市集下午開逛

淡水漁人碼頭自下午3時起暖心市集提供新北在地品牌美食、排隊餐車、手作小物等，包括瓦克咖啡、Oh My God美式壽司、VegOut耍廢髒熱狗餐車、愛不釋手編織娃娃等。

漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸公園 三地藝人表團輪番HIGH獻演

淡水漁人碼頭共有閃耀舞台(主舞台)與動FUN舞台兩處，動FUN舞台自下午3時起，將由一連串童趣、專業的表演輪番上陣，包括馬戲之門、紅鼻子馬戲團、YOYO家族、OPEN!家族等，讓大小朋友為之瘋狂。閃耀舞台(主舞台)則從下午4時15分起，由影歌視三棲藝人黃鐙輝、曾子余、梁舒涵共同擔綱主持，表演卡司包括馬念先、林俊逸、趙詠華、鄭怡、温嵐、許富凱等一路HIGH唱至晚間9時。

▲閃耀舞台(主舞台)表演卡司包括馬念先、林俊逸、趙詠華、鄭怡、温嵐、許富凱等一路HIGH唱至晚間9時。（圖／新北市政府）
▲閃耀舞台(主舞台)表演卡司包括馬念先、林俊逸、趙詠華、鄭怡、温嵐、許富凱等一路HIGH唱至晚間9時。（圖／新北市政府）
淡水海關碼頭自下午3時起一路至晚間9時將登場搖滾演唱會，邀請薄荷水晶、Control T、法蘭黛樂團、Leo王等演唱，從白天到黑夜，邀大家享受搖滾樂與山海間的碰撞，一同期待 2024的來臨。

八里左岸公園魔幻舞台自下午3時起，則有OPEN!家族、兒童街舞教學秀、旅北都蘭藝術、陳怡婷等精彩演出，還有趣味有獎徵答互動，自下午4時15分起同步轉播漁人碼頭閃耀舞台(主舞台)演出畫面。

▲閃耀舞台(主舞台)表演卡司陣容超強大，天后溫嵐也將登台演唱。（圖／新北市政府）
▲閃耀舞台(主舞台)表演卡司陣容超強大，天后溫嵐也將登台演唱。（圖／新北市政府）
親子手作同樂趣 積木恐龍拼拼樂x玻璃珠祈願手鍊DIY

除了精采表演與市集之外，文化局還推出讓大小朋友互動手作的趣味活動，漁人碼頭滬水一方藝文空間3樓31日自下午起有13:00及15:30兩場次的「星光恐龍 Reborn」活動，每場次開放50名大小朋友一起利用二手小積木拼出恐龍；十三行博物館31日當天則配合煙火施放，延長營運時間至晚上9時，12月30日至元旦三天特別推出限定DIY「New轉好運－玻璃珠祈願手鍊」活動，每日上午11時、下午2時以及3時30分3個場次，各場次名額20位，體驗費60元，採現場及電話預約報名，邀大家以繽紛多彩的玻璃珠呈現十三行文化跨海貿易的特色，祝福自己在新的一年能夠「圈」起好運。

▲十三行博物館「New轉好運－玻璃珠祈願手鍊DIY活動」。（圖／新北市政府）
▲十三行博物館「New轉好運－玻璃珠祈願手鍊DIY活動」。（圖／新北市政府）

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