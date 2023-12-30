TRASH的他也單飛！鬆吐「有些話不能在團體講」 真實面目不藏了
樂團TRASH的「魁剛」近來單飛，以「葵剛」之名推出個人專輯《地獄的家》，其中與專輯的同名歌曲則是寫下他有天發現人間比地獄還曲折的體悟。葵剛提到，這張個人專輯把自己自真實的一面呈現給大家，因為如果一直憋著不說，會是他人生中最大遺憾。
記者吳雨婕／綜合報導
談到推出個人專輯，葵剛說：「從開始玩音樂的時候，就有寫歌的想法了，那有點像是自己還有其他話還要說，但不適合放在TRASH裡說的那種。」甚至表示是時候把最赤裸的那一面攤給大家看了，如果要自己一直憋著想說的話，會是他人生中最大的遺憾。
〈地獄的家〉由Marz23擔任配唱製作人，葵剛說：「地獄的家是我截至目前的人生旅程；其實人生是個比地獄還曲折的地方。」透過音樂表達出強烈的情感渲染，說著這個世界每個人都病了，每個人都在比，每個人都在撐，每個人都在逞強，害怕自己輸了所以尖銳，害怕自己看起來不夠堅強所以憤怒。但有沒有一個世界，是充滿著笨蛋的，每個人都不要比，每個人都不要撐；又有沒有可能當你離開以後，發現地獄比人間更溫暖，更療癒。
MV由喜劇演員喬瑟夫和甜美女神吳心緹演出，吳心緹首次嘗試喜劇角色，除了打扮成奧黛麗赫本致敬一代女神，過程中還戴上假暴牙扮醜，她不但不喊累，還直呼被自己逗樂，自虧：「如果我真的長這樣的話，應該永遠都不會紅欸！」讓葵剛笑說：「好險經紀人在現場沒有生氣！」
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