陳柏惟助陣李昆澤　陳柏惟：高雄建設需要李昆澤在國會

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李昆澤指出，高雄的鐵路地下化與綠園道、剛剛土建及軌道動工的捷運黃線、新線紫線的可行性評估經費、輕軌成圓即將營運等，以及拆除自立陸橋、中博陸橋、大順陸橋、自強陸橋以及拆除並改建九如陸橋的經費，還有五大停車場、六大滯洪池、選區內21所國中小的校園環境改善等等，都是李昆澤為高雄打拚的成績單，來回應鄉親的期待。
陳柏惟說，自己在三民區長大，這幾年高雄的變化與進步，他最清楚不過。陳柏惟指出，高雄的大眾運輸有很大的進步，輕軌即將成圓，明年一月一日就要試營運、捷運黃線正在施工、還有評估中的紫線等，這些是李昆澤多年來向中央爭取而來。
陳柏惟也說，除了大眾運輸之外，李昆澤也爭取經費，拆除許多陸橋，讓高雄的市容更加明亮乾淨。這些重要的建設，都會提升高雄的觀光魅力，更會讓市民的生活更好。陳柏惟呼籲，高雄正在進步、轉型的路上，有許多進行中的重要建設，需要認真的李昆澤立委留在國會，繼續為民眾爭取，請鄉親一定要給予支持。
李昆澤也向市民頭家們拜託，總統票、立委票都投2號，支持賴清德，繼續栽培李昆澤，政黨票投給6號民進黨。李昆澤強調，拚問政、拚建設、拚服務，都是他重要的任務，懇請鄉親朋友讓他能夠繼續為高雄與台灣打拚，繼續為推動地方建設努力。