《新楓之谷》最強改版「六轉」技能公開　全球首發海外新職業登場

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全球首發海外新職業「森林之子－琳恩」最新影片，同時祭出有史以來最強的改版禮包，內容包含皇家美髮券和皇家整形券各6張、極限成長密藥6個。為讓玩家快速成長及回饋玩家支持，將限量送出核心寶石、選擇祕法符文交換券、選擇真實符文交換券各600個，從今（30）晚8點開始到明年4月1日為止，玩家只要到遊戲商城中輸入序號「NEWAGEWK」，就可以成功兌換獎勵。
🟡歷年最強改版
New Age全新改版，首度推出Lv.260究極燃燒活動，所需經驗值下修，角色升級更快速，幫助玩家角色快速達到Lv.260等，體驗到最新六轉技能與劇情；推出全新HEXA矩陣系統，配合頂傷限制提升至7000億，大幅提升玩家角色傷害。
📍升級所需經驗值下修
玩家若要參與六轉活動，等級需達到260 等，為讓更多玩家可以一起體驗最新六轉技能與劇情，祭出「升級所需經驗值下調」改動，針對不同等級區間調整數值，特別是玩家們覺得最難練的240等至260等，此區間的經驗值需求將降低50％，讓玩家升級速度再超越。
📍 首度推出Lv.260「究極燃燒」
「究極燃燒」等級1+2的機會再升級，燃燒上限首度提升至Lv.260，除有燃燒獎勵，還可幫助玩家更快達到260等。
📍全新系統「HEXA」矩陣大公開
本次搭配六轉全新推出「HEXA」矩陣系統，角色六轉後即可開啟HEXA矩陣頁面，分成可強化招式的「技能介面」以及呈現角色素質的「屬性介面」。
✔️技能介面：可為角色帶來全新的高傷害技能，而且技能全部有無敵效果跟壓制效果的「核心技能區」、玩家可以提升1至4轉主攻技能傷害，在不改變大家熟悉的玩法同時強化角色的「起源技能」、可強化5轉技能傷害的「強化核心區」以及全職業都可以使用的共用技能「共用核心區」
✔️「屬性介面」：一共有六格的能力值核心可以強化角色的基本素質，本次改版後會開放一格供玩家使用。
📍新增最具挑戰性的「極限模式」
本次New Age改版後，卡洛斯與咖凌的難度設定將有全新的配置，只要參加最具挑戰性的「極限模式」打倒兩隻BOSS，就會掉落新的卓越強化素材，卡洛斯將掉落「附有魔力的眼罩」素材，咖凌則會掉落「指揮官耳環」素材。
📍頂傷限制提升至7000億
為讓玩家更順利挑戰最新的BOSS，除HEXA系統帶來的大量增幅，遊戲將再次提升頂傷限制，頂傷將從原本的1500億，直接開放到7000億。
📍系統全面優化
怪物公園將新增填補250等至260等的區域，讓玩家更容易達到260等，且使用終極怪物公園獲得的經驗值也會提升；角色內潛將刪除特殊等級的能力，並且移除無用能力；聯盟戰地商店的部分，將增加全新道具「名譽保證書」 、「真實符文觸媒」；BOSS獎勵將新增「戒指箱子」 ，玩家取得後可以開出SEED戒指，改版後更將新增全新的「永續戒指」。
📍「伊甸提斯克」版本活動
玩家可以獲得各種強化道具，同時優化點名活動的機制，這次活動的點名分成兩種，一種是上線就能直接點名的基本探險，另一種是打2000隻怪物後可以點名的深入探險，深入探險只要每周完成3天就能拿滿獎勵。