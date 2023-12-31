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MLB／重磅交易！紅襪強投Chris Sale被送到亞特蘭大勇士換內野手

▲紅襪強投Chris Sale轉戰亞特蘭大勇士隊，預計將會重返先發。（圖／美聯社／達志影像）
▲紅襪強投Chris Sale轉戰亞特蘭大勇士隊，預計將會重返先發。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊強投Chris Sale前進亞特蘭大！根據美國媒體《ESPN》記者Jeff Passan報導，紅襪送出Chris Sale與1700萬美元現金，向亞特蘭大勇士換來內野手Vaughn Grissom。最主要的原因，就是他近年來因傷影響，出賽數大減，今年只有出賽20場，拿下6勝5敗，防禦率4.30的成績，紅襪隊已經連續2年在季後賽止步，必須要做出改變。

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Chris Sale現年34歲，過去曾連續7年進入美聯賽揚獎票選前6名，生涯累積出賽343場，120勝80敗，共投了1780.2局，今年出賽20場先發拿下6勝5敗，102.2局投出125次三振，防禦率4.30。

Chris Sale之所以會被交易，因為他選擇放棄「不被交易條款」，這也讓他必須要接受勇士隊合約。

紅襪隊確定無緣大谷翔平、山本由伸這兩位日籍強投後，還是把目光放在清出薪資空間，但他們還有對今永生太開出「入札金」，就看他有沒有可能轉隊。

紅襪王牌左投Chris Sale被交易到亞特蘭大勇士。（圖／美聯社／達志影像）
紅襪王牌左投Chris Sale被交易到亞特蘭大勇士。（圖／美聯社／達志影像）
紅襪隊已經補進二壘手Vaughn Grissom，這個位置去年一度是由台灣好手張育成所鞏固，但因為受傷影響，加上「故事哥」Trevor Story也可能回到游擊等位置，紅襪隊先補強內野也是理所當然。

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