打造地方特色景點 李昆澤：改善鄉親生活環境是我的責任
2023年的最後一天，立法委員李昆澤今(31)日清晨特地前往金獅湖向鄉親問好，並沿途參拜福安宮、道德院及保安宮等地方信仰重鎮，祈求平安順利。李昆澤沿途向鄉親報告任內各項重大建設，與現場民眾互動熱烈，多名民眾見到本人大呼「李昆澤凍蒜！」，更有民眾當場加入隊伍擔任志工協助送水！
記者郭凱杰／高雄報導
李昆澤接著表示，在過去3年多，他總共爭取超過7.3億元的建設經費，改善包含獅湖國小在內共二十一間國中小的校園環境，打造更加安全的校園環境，讓孩子們能在校園內開心學習，快樂成長！
李昆澤指出：過去他曾爭取4000萬元經費辦理金獅湖風景區整建，重建金獅湖橋，在橋體中央設置連續性的水柱珠簾，夜間搭配燈光變化將形成特色景觀，並拆除管理站前的迴廊，簡化空間機能，保障民眾通行安全，提升空間通視度。
此外，也在金獅湖的東側打造擁有30多種蝶種的蝴蝶園，現今已是金獅湖周邊的重要特色景點，配合周邊的獅山公園、道德院及以保安宮等景點，以及設備齊全的特色兒童遊樂場，形成非常適合鄉親運動以及家庭假日遊玩賞景的特色景區。
李昆澤也非常感謝高雄鄉親的支持與栽培，未來他也會持續努力，全力推動三民區各項建設，力求讓所有鄉親有更好的生活空間，所有市民能安居樂業，這是他心中最重要的工作，他會繼續衝！繼續拚！也懇請各位鄉親，總統支持2號賴清德、立委繼續栽培2號李昆澤！