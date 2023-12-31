NBA／尼克發動交易換得前鋒OG Anunoby　送走2後衛和1次輪給暴龍

MLB／山本由伸一球未投合約破紀錄　敬業精神讓道奇高層超級敬佩

▲日籍好手山本由伸獲得大聯盟史上投手最大合約，穿上道奇隊18號球衣。（圖／道奇隊官網）
▲日籍好手山本由伸獲得大聯盟史上投手最大合約，穿上道奇隊18號球衣。（圖／道奇隊官網）

記者路皓惟/綜合報導

美國職棒大聯盟山本由伸加盟洛杉磯道奇引起轟動，簽下12年3.25億美元投手史上最大合約。從球探觀察他開始，就對他的右臂令人印象深刻，美媒《G3 Football》發布了一篇文章，詳述道奇隊高層對山本能力的高度評價。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《G3 Football》報導提到，山本由伸在日職172場出賽，防禦率僅1.82，成績相當耀眼，即使這筆簽約存在不小的風險，但道奇仍對山本的能力充滿信心，並對他抱有高度的期待。

尤其山本由伸的適應能力讓道奇球團高層印象深刻，報導中指出，「山本為了加強控球能力，春訓之前還特別調整投球機制，這讓道奇球團感到驚訝，即便已經取得優異的投球成績，但仍為了進步不斷調整，這種敬業精神令人敬佩。」

今年山本由伸改變了投球姿勢，更趨向於滑步投球，在前導腳往前跨步的同時，利用身體重心轉移，順勢交身體的力量從手臂延伸，動作與投擲標槍十分相似。

不僅如此，山本由伸的訓練方式也引起道奇隊的關注，訓練並非是傳統的重量訓練，而是注重柔韌性和核心力量，這些方法也顛覆了傳統的投手訓練。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁

MLB／2023年最經典對決！大谷翔平再見三振Trout　累計6百萬點擊

MLB／重磅交易！紅襪強投Chris Sale被送到亞特蘭大勇士換內野手

MLB／林昱珉遭美媒點名為下季最值得期待新秀　明年有望登大聯盟

MLB／看電視才知道自己死了　名人堂重砲手怒轟：我還活得好好的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選