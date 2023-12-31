MLB／山本由伸一球未投合約破紀錄 敬業精神讓道奇高層超級敬佩
美國職棒大聯盟山本由伸加盟洛杉磯道奇引起轟動，簽下12年3.25億美元投手史上最大合約。從球探觀察他開始，就對他的右臂令人印象深刻，美媒《G3 Football》發布了一篇文章，詳述道奇隊高層對山本能力的高度評價。
記者路皓惟/綜合報導
《G3 Football》報導提到，山本由伸在日職172場出賽，防禦率僅1.82，成績相當耀眼，即使這筆簽約存在不小的風險，但道奇仍對山本的能力充滿信心，並對他抱有高度的期待。
尤其山本由伸的適應能力讓道奇球團高層印象深刻，報導中指出，「山本為了加強控球能力，春訓之前還特別調整投球機制，這讓道奇球團感到驚訝，即便已經取得優異的投球成績，但仍為了進步不斷調整，這種敬業精神令人敬佩。」
今年山本由伸改變了投球姿勢，更趨向於滑步投球，在前導腳往前跨步的同時，利用身體重心轉移，順勢交身體的力量從手臂延伸，動作與投擲標槍十分相似。
不僅如此，山本由伸的訓練方式也引起道奇隊的關注，訓練並非是傳統的重量訓練，而是注重柔韌性和核心力量，這些方法也顛覆了傳統的投手訓練。
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