名家論壇》朱駿／能否下架民進黨　考驗柯文哲的智慧

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12月30日下午總統辯論會結束，TVBS發布了辯論會後民調顯示，賴蕭配支持度33%，侯趙配30％，柯吳配24%。《ETtoday》12月31日公布最新民調，賴蕭配支持度35.4％，侯趙配支持度33.4％，柯吳配22.1％，未表態者增加。就客觀情勢而言，確實存在藍與白若適度整合，可以擊敗賴蕭配的高機率。因此，最後幾天的變化應該最為關鍵。
此處言及的藍白適度整合大概只能出於兩種途徑，一種是選民根據自己對選情的判斷與自己所希望結果共同作用下所產生的棄保，一種是國民黨與民眾黨操作下的結果。
若從棄保角度而言，目前國民黨侯趙配緊追民進黨賴蕭配，差距約3-4%，而柯吳配與賴蕭配的差距一般超過10%，若依一般經驗法則而言，似乎沒有捨侯趙而就柯吳的道理。也就是說，若是發生選民棄保，應該是棄柯吳保侯趙的機率較高，不是倒過來，至於是否真會棄保或是否棄保真能成功達到下架民進黨的程度，目前只有天知道。
不過，還存在另一種可能，就藍白合出現不拘形式的第二章，這種操作比選民自主棄保的成功機率較高。在總統辯論會上，侯友宜對柯文哲喊話，「咱不用流眼淚，咱面對打擊要勇敢往前走」，同時提到，他有能力籌組聯合政府，完成人民希望政黨輪替的願望。並宣示，他要號召一場「新台灣政治改革運動」，核心價值是和平、尊嚴、公平正義與清廉勤政，這不是一人一黨可以完成，要與有志之士一起打拚，他相信柯文哲也會扮演重要角色，因為他們不是為了一人或一黨之私，是為了團結台灣。次日，再度以聯合政府對柯喊話。侯此舉有些大膽，但不可否認，此舉符合下架民進黨之客觀情勢的需要，藍白不合，九成是賴清德當選。
這次侯連日如此公開表示，鐵證如山，他日若真得白營之助當選，豈能不為柯安排適當的職務如國安會秘書長，並接受民眾黨推薦的人才參與執政？若真敢大膽過河拆橋，侯總統的位子坐得穩嗎？只怕國民黨內就有人放槍開炮，再加上黨外人士聯合起義，侯總統政府就會變成極少數，信用破產，眾所鄙夷，寸步難行。IQ157的人應該不能怕國民黨詭計多端，要擔心的是自己格局心胸不夠恢弘，疑心生暗鬼，自敗其局。
針對國民黨副總統參選人趙少康喊出集中選票一事，柯文哲12月31日冷回「被騙一次就算了，沒有第二次。」柯標榜務實，但從未實事求是，扭曲事實的結果是誤導自己，令自己損失頗大，卻依然怨天尤人。
柯文哲不俱備組織政府的能力，台北市長任內治績不佳，為客觀的事實，不必爭論，但魅力口才為三人之冠，也不用懷疑。從整個藍白合的歷程迄今的發展來看，關鍵都在柯文哲身上。第一度藍白合成局與破局都在柯的瞬間變化，與國民黨的詭計多端毫不相關，是自己沒有戰略眼光與格局，心胸褊狹所致。國民黨詭計再多，在眾目睽睽之下若柯接受副手之位，日後因掌握立法院關鍵少數而成為實權副總統，並能掌握少數部會及一些國營事業，培養黨內執政經驗、聲望與人才，是柯與民眾黨萬金不換的重大資產，豈能是再多的詭計搓得掉的？
柯崇拜毛澤東，想向毛學習，卻不讀中共黨史或中國近代史。兩次國共合作，國民黨非但沒能吃掉共產黨，反而快速養大了中共，被趕到台灣來。民眾黨屢屢以擔心類似親民黨被國民黨的詭計吃掉為詞，是沒有戰略眼光，也沒有格局與膽識。親民黨與國民黨的DNA高度同質，民眾黨屢屢自道與國民黨DNA及價值差異太大，豈能自比親民黨？錯誤的類比就是邏輯錯誤，柯與民眾黨實際上自我矛盾且自我誤導而不自覺。
前面柯已經錯過了一次壯大自己的天賜良機，由於侯趙配不夠強大，迄今無法獨力超越賴蕭配，上天再度給柯與民眾黨保留了又一次機會的窗口，能不能抓住機會，善加利用，成就大事，考驗柯的智慧，多說其它廢話，只會自曝其短，為天下笑罷了！
針對民眾黨近日公布最新內參民調，賴蕭配跟柯盈配僅差3%一事，柯文哲回應，當然會說很有信心，會贏，但最近的假民調很困擾，他表示，「要把封關民調記錄下來，113當晚來開獎，看封關民調跟實際上差多少」。
如果藍白雙雙落敗，新潮流上台，就算得票超出預期，柯只能在立法院掌握幾席立委，失去參與執政的機會，只是柯個人總統選舉補助款增加一些，那又如何？莫非柯只是想多賺幾個小錢？
媒體問到，昨天黃珊珊在臉書說，棄侯保柯成關鍵，柯文哲說，「藍的會投白的，因為藍營選民不希望綠的當選，白的不會投藍的，因為一開始就不喜歡藍綠，所以白的只有兩種投法，要就不投，要就投綠」。
既然白的「一開始就不喜歡藍綠。」為何一旦棄保發生白的支持者只會投綠不會投藍？這話顯然太過片面武斷，有邏輯大漏洞。聯合報12月19日公布的民調顯示，「考慮棄保的柯盈配支持者則有四成九的第二選擇是侯康配，二成四屬意賴蕭配」，這似乎與柯及民眾黨諸君的判斷恰恰相反。柯與民眾黨的說詞會不會一直在麻痺與誤導自己脫離事實基本面，而令自己走到了「理性、務實、科學」的反面？
這次大選，柯文哲出盡鋒頭，但智慧、胸襟與格局一直面臨考驗，似乎自己沒有感覺。古有明訓：「天與弗取，反受其咎；時至不行，反受其殃。」然而，上天給的是小碗飯，不是大碗飯，若是嫌棄就是暴殄天物，若是貪心大碗飯，就是貪心不足蛇吞象，必然落空。這個局勢考驗柯文哲的智慧、胸襟與格局。應該知道，毛澤東是吃過一段時間的小碗飯，才能捧得大碗飯的。「當斷不斷，反受其亂」，還剩幾天，好好想想吧。過了這村沒那店了！
●作者：朱駿／時事評論人
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