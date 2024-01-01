年輕人領錢囉！元旦10點起「爽拿500元」　動滋券領取攻略一次看

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📍誰有資格領取「青春動滋券」？
領取資格為滿16歲至22歲，並於國內現有戶籍之國民（出生日期為中華民國90年1月1日至96年12月31日止)。
📍如何領取「青春動滋券」？
「青春動滋券」登記領取時間為2024年1月1日上午10時起，至動滋網(500.gov.tw)輸入個人資訊登記領券。
📍「青春動滋券」用途在哪？
「青春動滋券」可用於經體育署審核通過合作店家，提供做運動、運動比賽等相關服務業者，民眾可先至動滋網(500.gov.tw)搜尋合作店家。適用範圍：舉凡運動產業發展條例第4條所列業別，除運動博弈業（如運彩投注）及運動用品或器材製造、批發及零售業（如運動用品零售店面消費）外，其他經向動滋網登記通過審核的，業者經營之運動場域及其直營附屬店家皆可進行抵用。
如觀賞職業運動場域所做的相關消費均能涵蓋，除門票支出外，尚有支持球隊的應援衣飾、加油道具、海報或紀念品等，這些均屬觀賞職業運動消費行為的一環，皆屬「看比賽」的範疇，即可以使用青春動滋券進行抵用。
又如在運動場館（如健身房、泳池或球場等）從事運動除了入場券、場地租金外，在該運動場館從事運動所需之運動消費品項，如毛巾、泳帽、護具等配件，只要符合向動滋網登記通過審核的業者經營之運動場域及其直營附屬店家，均可使用青春動滋券進行抵用。
📍「青春動滋券」使用期限？
「青春動滋券」於2024年1月1日上午10時開放領券，領到即可使用，使用期限至2024年12月31日止。
體育署提醒，青春動滋券限本人使用，請妥善保存個人資料，避免遭有心人士盜用。動滋網已自112年10月16日起，增加健保卡號驗證機制，民眾至動滋網登記青春動滋券時，除輸入身分證號、出生年月日、手機號碼等基本資訊外，尚需通過健保卡號驗證，才能取得簡訊驗證碼，輸入驗證碼後方能完成領券程序，以避免有心人士竊取民眾個資進行領券，損害民眾權益。青春動滋券領用方式、優惠店家資訊等，請上動滋網（500.gov.tw）查詢，或撥打客服專線02-77523658洽詢。