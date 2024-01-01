國營台鐵公司今掛牌！王國材：債務清零重新開始、確保安全最重要

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總統蔡英文致詞時表示，台鐵公司化議題從2002年開始討論，經歷2018跟2021年的普悠瑪號及太魯閣號不幸事故，加深改革期待，讓公司化順利推動，這段路走了20年。盼藉由公司化賦予自主權跟提升營運效率，提供相關財務補助政策，讓台鐵公司財務可以正常化，將會持續協助台鐵，守護乘客的營運安全，確保員工權益，持續提升管理效能跟永續經營。
王國材指出，最重要的是轉型後的旅客安全與同仁照顧，過去台鐵本質上是行政單位，累積虧損龐大，財務負擔成為其營運困境，今天起債務清零、重新開始；另外，也感謝罹難者家屬把悲傷化為大愛，組成外部監督團體，並達成其中一項訴求就是台鐵公司化，雖然台鐵工會一開始有很多爭論，但過程中，大家都同意改革方向，希望未來大家同心協力。
王國材強調，未來運輸安全是台鐵最重要的任務，過去台鐵多車種，造成維修、營運困難，為人詬病，如今EMU900已全部到位，EMU3000已有39列運行，今年8月會全部到位，相信透過車輛汰舊換新，能大幅提升安全與品質，且公司化後，將不再受《國有財產法》限制，更能提升土地開發價值，進行多角化經營，提升營運收入，希望台鐵公司從今起有個嶄新的開始，同仁們持續打拚，再造台鐵百年榮光。
杜微說，1月1日是台鐵公司正式掛牌成立的日子，確保安全是最重要工作，台鐵公司為了增進安全，已經建立新的安全體系，同時也會提升服務效能，用新車隊、新設備、新形象，新方法跟新服務，打造台鐵公司在本業運輸服務以及附屬事業與開發上，一併提升公司效能，盼未來台鐵可以打造黃金10年，進入下一個百年時代。
針對台鐵債務清零，杜微會後受訪表示，台鐵局的短期負債大約1700億元，都移轉給償債基金，日後由償債計畫償還，而台鐵公司今起重新開始，未來會特別注意公司財務規劃。原先負債交給償債基金會後，公司化後只會產生短期負債，將加速償還，現金流預計2026年可以轉虧為盈，不會再有任何負債；會計帳部分，損益表因為有龐大折舊需要沖銷，預估2028年轉虧為盈，會努力達成。