游盈隆預估投票率歷年次低　賴蕭、侯康勝負不到百萬票

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游盈隆指出，目前賴蕭配最可能贏得選舉，但也不排除侯趙配後來居上，脫穎而出。認為這幾乎是2000年總統大選的翻版，認為得票率39.3%是開啓勝利大門的通關密碼，誰能拿到39.3%誰就贏。
游盈隆表示，此次總統大選的特質是，選民高度關注選舉結果，但沒有熱情。因此估計總投票率將是68%正負2。這將是台灣8次總統大選投票率次低的選舉，假設如此賴蕭配得票數將落在464萬至545萬間；侯趙配得票數將落在451萬至530萬間；柯吳配得票數將落在292萬票至371萬票間。
游盈隆評估，賴蕭配與侯趙配最大可能差距是94萬票，最低可能差距在10萬票左右，柯吳配得票數將有力地牽引兩大對手的終極得票率與得票數，甚至決定選舉結果，角色依然吃重，並非已飄落風中的殘葉。
最後，游盈隆表示，從許多方面來看，2024總統大選較像2000與2004，誰將最先跑到終點，贏得選舉，不到最後一刻不見分曉。一場詭譎多變、非常難捉摸的選舉，就像女人的心一樣。
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