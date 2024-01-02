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游盈隆預估投票率歷年次低　賴蕭、侯康勝負不到百萬票

▲游盈隆預估此次總統大選投票率將是歷年次低，賴蕭配與侯趙配勝負差距最大94萬票、最低10萬票左右。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）
▲游盈隆預估此次總統大選投票率將是歷年次低，賴蕭配與侯趙配勝負差距最大94萬票、最低10萬票左右。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者陳威叡／台北報導

選舉倒數11天，台灣民意基金會董事長游盈隆今（2）日表示，經過總統、副總統政見會，如今辯論會也已結束，現在正是估票和論輸贏的好時機，根據封關民調預測，認為最終得票率為賴蕭配38%、侯趙配得票率37%、柯吳配25%，另預估投票率為68%，如此一來，賴蕭配與侯趙配最大可能差距是94萬票，最低可能差距在10萬票左右，詭譎多變、難以捉摸的選舉，不到最後一刻不見分曉。

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游盈隆表示，從政治科學理論出發，在大量且可靠的經驗研究基礎上，再加上台灣民意基金會上月29日封關民調相關發現，對2024總統大選3組候選人最終得票率，分別為賴蕭配38%正負3、侯趙配37%正負3，、柯吳配25%正負3，最重要的是，這次選舉結果仍處於高度不確定狀態，鹿死誰手，尚無定論。

游盈隆指出，目前賴蕭配最可能贏得選舉，但也不排除侯趙配後來居上，脫穎而出。認為這幾乎是2000年總統大選的翻版，認為得票率39.3%是開啓勝利大門的通關密碼，誰能拿到39.3%誰就贏。

游盈隆表示，此次總統大選的特質是，選民高度關注選舉結果，但沒有熱情。因此估計總投票率將是68%正負2。這將是台灣8次總統大選投票率次低的選舉，假設如此賴蕭配得票數將落在464萬至545萬間；侯趙配得票數將落在451萬至530萬間；柯吳配得票數將落在292萬票至371萬票間。

游盈隆評估，賴蕭配與侯趙配最大可能差距是94萬票，最低可能差距在10萬票左右，柯吳配得票數將有力地牽引兩大對手的終極得票率與得票數，甚至決定選舉結果，角色依然吃重，並非已飄落風中的殘葉。

最後，游盈隆表示，從許多方面來看，2024總統大選較像2000與2004，誰將最先跑到終點，贏得選舉，不到最後一刻不見分曉。一場詭譎多變、非常難捉摸的選舉，就像女人的心一樣。

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