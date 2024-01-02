廣東公務員「躺平者」名單引熱議 官方：逼他們動起來
廣東佛山市三水區南山鎮，近日發布《2023年度躺平休閒人員擬定名單公示》，共有8人登上「躺平者」名單，引發熱議。南山鎮政府事後證實，這是當地政府的「虎軍」行動舉措，為的是逼這些「能力、紀律、效率相對較弱」的人動起來。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《南方日報》等中媒報導，南山鎮黨委員黃恆建表示，這份名單是依據「南山虎軍」四大行動、推出的二十條舉措制定的，定期評選「南山之星」，優秀者，以海報張榜進行正面宣傳；工作紀律、態度、效率有待改進的人員，則依照「躺平和休閒人員機制」評定，希望鼓勵公務員更積極工作，為地方出力。
黃恆建指出，去年10月初至12月底，南山鎮進行「躺平休閒人員」評定，開展2輪對話，並在近3個月的調查走訪中充分了解民意，對初定人員進行談話提醒，跟進工作狀態改善，經過前期調查，民主測評，作風效能領導小組審定後再公示，若在此基礎上被最終評定為「躺平休閒者」，意味著確實存在較明顯的問題。
不過，黃恆建也強調，「躺平休閒人員」並非完全不做事，也沒有違法違紀，只是能力、紀律、效率相對來說弱一些，比如這次被公布的人員，大部分都有遲到早退的情況，希望藉此「推動」精神、作風、狀態跟不上當前高品質發展需要者，能擺正工作態度，找回工作的熱情和動力。
名單上的人會有6個月的整改期，之後會再進行評定，若是整改合格，南山鎮將發文公示相關人員，可以退出「躺平休閒名冊」。