羽田機場飛機相撞起火！長榮1班機「轉降大阪」、華航2班機離場
日本昨天下午才發生規模7.6強震，今（2）日羽田機場又驚傳火災意外，目前緊急關閉跑道。長榮航空表示，台灣有一架BR190從松山起飛前往羽田機場，目前仍在飛航當中，確認轉降大阪；中華航空東京羽田－台北松山的2班機已順利離場。
記者李琦瑋／台北報導
日本新年不平靜，根據《NHK》最新消息，日本下午5點55分（台灣時間4點55分），一架日本航空飛機在羽田機場降落時起火燃燒，現場畫面捕捉到機身冒出火焰與濃濃黑煙，日本國土交通省稍早通報，機上乘客與機組人員，共380人全數逃出，目前羽田機場跑道也進行關閉。
東京消防廳稱，火勢是日航的空中巴士A350客機與海上保安廳的飛機撞到彼此而造成，當時日航客機正要在羽田機場著陸，疑似與海上保安廳準備起飛、在機場跑道上移動的固定翼飛機相撞，因此發生火災。
台灣航班也受到影響，長榮航空表示，有一架BR190從松山起飛前往羽田機場，目前正在飛航當中，由於羽田機場4條跑道都已關閉，飛機確認轉降大阪。
中華航空表示，今天東京羽田－台北松山的2班機已順利離場，後續航班將配合機場狀況安排。
台灣虎航說，目前羽田往返航班未受影響，將依表訂時間起降。