新北生遭割頸亡 中央地方研議檢查違禁品規範「讓校方更彈性」
新北市一名國三生在校遭同學持彈簧刀割頸，最終宣告傷重不治，對此行政院今（2）日邀集地方政府討論現行中介教育後輔導評估機制，並提升現場執行人力、經費等資源，聚焦7大面向進行討論。會後行政院政委林萬億與教育部長潘文忠等人召開記者會說明，提及地方政府反應執行面困難，關於外界關注檢查學生書包部分，地方建議有必要針對不清楚之處加以定義，包括檢查人員的代表性、檢查的流程與方式，希望要更有彈性空間，近期也將持續討論，由中央地方共同建立一個範例指引。
記者陳威叡／台北報導
關於新北發生國中生遭割頸身亡校園暴力事件，行政院今日邀集地方政府進行討論，會後林萬億與潘文忠等人召開記者會進行說明，林萬億表示，行政院主持跨部會談論聚焦7個重點，包括少年法院裁定學生進入校園後，體制上如何不要漏接；第二，學生進到校園後如何啟動銜接機制與後續輔導規劃；第三，學生返回社區校園，是否採中介教育型態；第四，外界對學生輔導法中有關管教、是否能檢查書包和違禁品有疑慮。
第五，校園專責輔導人力是否足夠；第六，學生有困境，其家庭也需要協助，社安網及各種地方體系如何協助；最後則是各地方政府希望中央協助的相關疑難雜症。
對於外界關注檢查學生書包部分，地方政府普遍反應，過程繁瑣且檢查人員代表性的問題，希望有必要針對定義上不清楚的地方加以釐清，包括對於高關懷學生和特定對象檢查的流程和方式，能夠賦予彈性，給學校比較機動式的規畫。
對此潘文忠表示，教育部日後會邀集地方政府建制一套範例與指引，讓學校有具體可遵循的方向，並邀請代表團體做更進一部的討論。教育部將會同地方政府建置範例和指引，讓學校有比較具體可遵循的方向，而周四也會邀代表團體做更進一步深討。