西甲／皇家馬德里即將衝擊冠軍！下半季首輪對上馬約卡將無所保留
西班牙甲級聯賽（西甲）在下半季已經點燃戰火，明（4）日凌晨將上演皇家馬德里出戰馬約卡之戰，皇馬有機會一口氣讓Vinícius Jr.、Daniel Carvajal、Arda Güler三位好手歸隊，加上巴西小將Rodrygo近期表現優異，有機會力保第一位置，皇馬目前跟第二名的赫羅納戰績相同，但淨勝球領先。
記者吳政紘/綜合報導
根據西班牙媒體《世界體育報》報導，Vinícius Jr.、Daniel Carvajal近日已經全面回歸，並向主帥Carlo Ancelotti表明可以回到先發陣容，不過因為這幾位好手都要拚戰後續賽事，目前指出Carlo Ancelotti會考慮球隊情況，但已經無大礙。
Vinícius Jr.因傷已經休養6周時間，目前來看，皇馬還要等待18歲土耳其新秀Arda Güler的狀況，他若能加入球隊，皇馬將再度有極高勝率。
Rodrygo近6場已經進了6球，其中有2場都是雙進球1助攻，表現極為穩定，但在主力歸隊後，他的狀況與持球，是否會不會增加或受到影響，也要看主帥Carlo Ancelotti的想法。
目前來看，皇馬要在主場過關擊敗馬約卡是很有機會，比賽將在4日半夜2:15分台灣時間開踢。最近5場球，皇馬4勝1和。
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