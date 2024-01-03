海保機與日航擦撞釀5死！塔台僅指示「到跑道前」 未許可進入
日本羽田機場2日傍晚發生日航客機與海上保安廳飛機擦撞事故，海保廳飛機5死1重傷，日航客機379名乘客及機組人員全數逃出，但有14人受傷。雖然目前仍在釐清事故原因，但有日媒報導指出，在兩機擦撞之前，塔台僅向海保廳飛機發出「行駛到跑道前」的指示，並未允許海保廳飛機進入跑道。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《TBS NEWS》報導，從新千歲機場出發的日本航空516班機2日下午5點47分左右著陸在羽田機場的C跑道後，馬上跟海上保安廳隸屬羽田機場基地的JA772A固定翼飛機擦撞，起火燃燒。這起事故造成海保廳飛機包含副機長在內的5人死亡，自行逃出的機長則重傷；日航客機上379人全數逃出，但有14人受傷或身體不適送醫。
國土交通省相關人士接受訪問時表示，在事故發生之前，雖然有向海上保安廳的飛機發出「行駛到跑道前」的指示，「但並未許可飛機進入跑道當中」。
另一方面，塔台人員發出許可，指示日航飛機進入跑道。先前日本航空聲明也指出，從機組人員談話當中，也有聽到「聽到塔台降落許可，復述後開始進行進入、降落操作」。
目前日本國家運輸安全委員會已開始調查2架飛機與塔台管制員的對話內容，而警視廳依業務過失致死傷嫌疑對此次事故展開調查，並於3日前往羽田機場，針對事故發生的跑道以及日本航空飛機機體進行現場調查。