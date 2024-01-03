前往賑災路上！羽田機場海保機遭撞　機長命危、其餘5人全罹難

海保機與日航擦撞釀5死！塔台僅指示「到跑道前」　未許可進入

▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）
▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本羽田機場2日傍晚發生日航客機與海上保安廳飛機擦撞事故，海保廳飛機5死1重傷，日航客機379名乘客及機組人員全數逃出，但有14人受傷。雖然目前仍在釐清事故原因，但有日媒報導指出，在兩機擦撞之前，塔台僅向海保廳飛機發出「行駛到跑道前」的指示，並未允許海保廳飛機進入跑道。

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根據《TBS NEWS》報導，從新千歲機場出發的日本航空516班機2日下午5點47分左右著陸在羽田機場的C跑道後，馬上跟海上保安廳隸屬羽田機場基地的JA772A固定翼飛機擦撞，起火燃燒。這起事故造成海保廳飛機包含副機長在內的5人死亡，自行逃出的機長則重傷；日航客機上379人全數逃出，但有14人受傷或身體不適送醫。

國土交通省相關人士接受訪問時表示，在事故發生之前，雖然有向海上保安廳的飛機發出「行駛到跑道前」的指示，「但並未許可飛機進入跑道當中」。

另一方面，塔台人員發出許可，指示日航飛機進入跑道。先前日本航空聲明也指出，從機組人員談話當中，也有聽到「聽到塔台降落許可，復述後開始進行進入、降落操作」。

目前日本國家運輸安全委員會已開始調查2架飛機與塔台管制員的對話內容，而警視廳依業務過失致死傷嫌疑對此次事故展開調查，並於3日前往羽田機場，針對事故發生的跑道以及日本航空飛機機體進行現場調查。


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