張誌家深圳猝逝！國台辦證實「1月1日宿舍身亡」　死因有待調查

西甲／巴塞隆納決定給Vitor Roque20億大約！最快5日就可以出賽

▲巴塞隆納決定給Vitor Roque19號王牌球衣！梅西也曾穿過。（圖／Vitor RoqueIG)
▲巴塞隆納決定給Vitor Roque19號王牌球衣！梅西也曾穿過。（圖／Vitor RoqueIG)

記者吳政紘/綜合報導

西甲聯賽下半季第一輪開打，超級球隊巴塞隆納足球俱樂部，近期簽下巴西好手Vitor Roque，決定給他19號背號，他預計在1月5日台北時間上午4:30分將出戰拉斯帕爾馬斯，原本他計畫是在夏天才會加盟，但提前半年，目的就是要為這支球隊奪冠。Vitor Roque的轉隊費高達6100萬歐元（約20億台幣），3000萬是固定薪資，但2600萬是激勵獎金，500萬歐元也是金球獎金（進入金球獎前三名就可拿到。）

我是廣告 請繼續往下閱讀
18歲的Vitor Roque出身巴西，身高172公分，2022年巴拉納競技利用470萬歐元，從克魯塞羅體育俱樂部將他買下，他曾代表巴拉納競技出賽45場比賽，打進21球，助攻8次。

Vitor Roque在2023年3月入選巴西國家隊，他也成為未來球隊倚賴重心之一，巴西隊人才濟濟，Vitor Roque也有機會在西甲穿上19號球衣，這也是梅西過去穿過的偉大背號，預計將掀起新的旋風。

此外Dayana Lins也在去年10月跟Vitor Roque結婚，她是一位網紅，也常分享室內設計跟生物醫學相關知識，成為Roque太太。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

西甲／皇家馬德里即將衝擊冠軍！下半季首輪對上馬約卡將無所保留

西甲／虧爛了！客場3個月0進球　Lewandowski恐遭巴塞隆納解約

足球／驚！西甲豪門巴塞隆納主場設置靈骨塔　最貴塔位逾20萬

足球／羨慕！C羅2023年爽賺近80億、傲視足壇　比梅西多了快2倍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選