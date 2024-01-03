西甲／巴塞隆納決定給Vitor Roque20億大約！最快5日就可以出賽
西甲聯賽下半季第一輪開打，超級球隊巴塞隆納足球俱樂部，近期簽下巴西好手Vitor Roque，決定給他19號背號，他預計在1月5日台北時間上午4:30分將出戰拉斯帕爾馬斯，原本他計畫是在夏天才會加盟，但提前半年，目的就是要為這支球隊奪冠。Vitor Roque的轉隊費高達6100萬歐元（約20億台幣），3000萬是固定薪資，但2600萬是激勵獎金，500萬歐元也是金球獎金（進入金球獎前三名就可拿到。）
記者吳政紘/綜合報導
18歲的Vitor Roque出身巴西，身高172公分，2022年巴拉納競技利用470萬歐元，從克魯塞羅體育俱樂部將他買下，他曾代表巴拉納競技出賽45場比賽，打進21球，助攻8次。
Vitor Roque在2023年3月入選巴西國家隊，他也成為未來球隊倚賴重心之一，巴西隊人才濟濟，Vitor Roque也有機會在西甲穿上19號球衣，這也是梅西過去穿過的偉大背號，預計將掀起新的旋風。
此外Dayana Lins也在去年10月跟Vitor Roque結婚，她是一位網紅，也常分享室內設計跟生物醫學相關知識，成為Roque太太。
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