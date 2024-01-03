約2萬人行程被打亂！羽田機場擦撞事故 近100航班遭取消
日本羽田機場2日傍晚發生日航客機與海上保安廳飛機擦撞事故，導致5人死亡。在事故發生之後，羽田機場4條跑道一度全面關閉，直至當地時間同日晚上9時30分才重新開放3條跑道，供國內外航班起降，至於日航客機爆炸起火的跑道將持續關閉。但受到事故影響，羽田機場今（3）日約有近100個航班取消，受影響航班主要為上午，若情況不允許，下午將繼續取消航班。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合日媒報導，受到羽田機場擦撞事故影響，日本航空（JAL）與全日空（ANA）相繼宣布取消航班。日航指出，3日中午前共有國內線44個航班遭到取消，影響約7710人；全日空方面，則取消54個國內線航班，約影響1.1萬名旅客，國際線方面則有一架從韓國金浦機場飛往羽田機場的航班取消。
目前取消的航班大部分都在上午，日本航空與全日空均表示，未來航班仍有取消可能性，將視機場營運狀況調整，也有可能取消更多航班。
在兩家航空公司取消近百航班後，為了因應旅客潮、協助疏散旅客，，東海道新幹線3日將會加開4列臨時南下列車，從東京站行駛至新大阪站。
日本國土交通省2日表示，當地時間晚間9時30分，除了發生事故的C跑道持續關閉外，其他3條跑道已重新開放，希望盡早恢復班機起降。關於C跑道何時開放，目前沒有時間表，此次事故仍有待進一步調查。