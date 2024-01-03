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內湖豪宅命案！工人裝潢塗油漆、強力膠亡　毒物醫揭可能致命關鍵

▲北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌指出，甲苯中毒患者以裝潢工人最為常見，其他使用有機溶劑處理接觸面的施作工人中毒等也時有所聞。（示意圖／高雄市政府勞工局提供）
▲北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌指出，甲苯中毒患者以裝潢工人最為常見，其他使用有機溶劑處理接觸面的施作工人中毒等也時有所聞。（示意圖／高雄市政府勞工局提供）

記者林志怡／台北報導

內湖區一處豪宅近期傳出離奇命案，兩名裝潢工人疑似因為吸入大量甲苯而中毒身亡。北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，甲苯中毒常發生在通風不好的密閉環境，又以裝潢工人最為常見，警示症狀包括頭暈、腸胃道不適等，此時即時離開現場、妥善處理，通常不致命，但若情況明顯不佳，務必及時就醫求助。

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昨（2）日台北市內湖區新明路一處豪宅傳出離奇命案，兩名裝潢工人在進行掀床床板工程時，疑似意外遭關在狹小、密閉的掀床空間內，並因此吸入大量有害化學物質死亡。警方調查時，現場仍殘留濃厚疑似甲苯的化學藥劑氣味，來源可能就是施工所使用的強力膠。

對於甲苯相關中毒事件，楊振昌解釋，甲苯是一種常用的有機溶劑，具有良好的揮發性，通過呼吸道吸入、皮膚接觸、意外食用都可能引發中毒，而工作場合最常見的是吸入甲苯的揮發氣體引發的中毒事件，但也有遇過用寶特瓶分裝、卻誤將甲苯當開水喝的情況。

楊振昌指出，甲苯中毒常發生在橘線、通風不好的空間，其毒性會對腦部產生「先興奮、後抑制」的效果，初期中毒症狀通常是頭暈、腸胃道不適等，更嚴重時可能會引發心律不整、低血鉀症、體內酸性物質代謝異常、昏迷等，大量攝入還有致死風險，也可能造成肝臟與肌肉損傷，但影響相對輕微。

此外，楊振昌說，甲苯中毒患者以裝潢工人最為常見，可能與其工作場域使用的油漆或其他施工材料有關，也有些是使用甲苯進行器材保養的工廠清潔人員、或是其他使用有機溶劑處理接觸面的施作工人等，但多數的甲苯中毒情況並不嚴重。

楊振昌說，通常在發現異常後，儘速將患者帶離具有有毒物質的環境，並休息一段時間即可恢復，但近期天氣較冷、心臟對於腎上腺素等反應較為劇烈，更容易引發心律不整等危險情況，如果狀況明顯不佳，務必送醫釐清情況，確認有無低血鉀、酸性物質代謝異常等情況，醫院通常也會提供氧氣協助恢復。

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