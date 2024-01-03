巷仔內／災難應變韌性怎練就？日本最佳示範：出奇蹟因事前有準備

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日本北陸地方中央地帶的能登半島，在1號發生規模7.6強震，根據日本氣象廳統計，當天至少發生155次地震，且含2次規模6以上強震，至今當地仍餘震頻傳，造成石川縣死傷慘重，今日上午累積死亡人數已達64人，超越2018年北海道地震的43死，成為日本本世紀以來第4致命的地震。
日本長期遭受地震侵襲，2011年311大地震加上海嘯的恐怖至今仍讓人記憶猶新。但也因此，日本政府與民間不斷在建築法規、建築工法、大眾教育等層面持續精進。
兩個最明顯的例子，一是地震發生後東京迪士尼樂園響起緊急地震警報，在園區服務人員作出指示前，園區內的遊客便立即蹲坐在原地，保持安靜而沒有驚慌失措奔逃。這說明平日演習預警發揮作用，意外真的發生時，如何應對民眾均了然於心。
第二個例子是地震發生後，《NHK》新聞主播立即大聲疾呼、用充滿緊張感的語調提醒民眾避難，「不要再看電視了，請馬上行動」、「請想起東日本大地震！」這其實並非主播的脫稿發揮，而是在311地震後，日本對於地震海嘯的情報該如何傳遞，從預警系統到新聞播送都有經過通盤檢討，主播語調必須傳達出急迫感就是當時提出的改善項目之一。主播的臨場反應當然可能包括了真實的個人情緒，但傳遞出急迫感正是經過訓練、整體救災體系思考後的成果。
世界銀行在日本311地震後，花了多年時間研究日本如何進行避災減傷，最終結論是日本在3方面做得十分成功。第一是事前擬定詳細的救災應變計畫，包括預警系統建置、引入AI輔助加速電腦運算評估海嘯到達各地的時間、確實執行演習計畫，以及前面提到的新聞傳播方式等等。
第二是全員參與在避災減傷的工作中，不管是中央政府或地方政府，民間施工單位或是專家學者，都目標一致地投入。像是政府不斷翻修建築法規對於建物抗震的要求，過去注重在房屋不能傾倒，如今則更注重在結構倒塌仍能給民眾避難空間保護安全。日本建築界不斷精進各類提升防震係數的工法以及用料，而社會對於老屋翻新也有較高的配合度，以及大眾對於災難應變教育的高接受度等等，國家社會全體參與，環環相扣，才能在意外發生後降低傷亡。
第三是不斷滾動式調整，每次發生災難日本事後都會提出詳盡的檢討，找出可以學習並改進的地方。就像311地震，地震結合海嘯再加上核電廠遭遇衝擊的災難型態過去罕見，也因此促成海嘯預警系統以及電廠安全措施的重新檢討。每次已發生的災難，都讓社會面對下一次的災難時，變得更有韌性。
日航班機379人全數撤離！臨危不亂宛如「羽田奇蹟」
日本海上保安廳MA722巡邏機與日航JAL516班機，2日晚間在東京羽田機場跑道上相撞，保安廳飛機上的人員5死1重傷，日航班機上379人則全數平安撤離，僅有14人受傷，日航官員在記者會上表示，事故發生不到20分鐘，所有人員就在當地時間傍晚6點05分安全撤離，讓許多專家直呼「宛如奇蹟」、「教科書般的完美疏散」。
而之所以奇蹟能夠發生，當然也是出於意外前的充分準備。首要功勞應屬機上的空服員，當時機艙內的乘客處於慌亂不安的情緒，空服員仍能臨危不亂，不難想像平日的訓練有多扎實。另外，由於飛機擦撞起火，並非所有逃生門都能使用，最終只開啟8扇逃生門中的5扇。空服員必須在現場做出判斷，根據環境立即決定哪些逃生門可用哪些不可用，且飛機的廣播系統在疏散過程中因撞擊受損，機組人員只能倚賴擴音器和高聲喊叫來指揮乘客。現場面臨諸多不利因素，即便如此，仍能讓乘客在短短時間內有序疏散，真的非常不容易。
根據《BBC》報導，一位日航前空姐透露，新進機組人員必須接受長達3個星期的嚴格疏散和救援訓練，之後才會獲得允許在商業航班上服務，疏散和救援的訓練每年都會重複進行，針對各種不同情境演練。一位東南亞航空公司的機師表示，在意外發生的當下真的沒有時間思考，所以你需要重複訓練，直到事情發生時能夠立即作出反應。
另外也必須提到乘客們的配合，大家都遵從指示，並未爭先恐後造成混亂，也似乎無人拿著行李離開，如果有乘客在逃生時還惦記著自己的行李，就會拖慢整個疏散速度造成大家的危險。飛機上播放的飛安影片中總會提醒大家，發生緊急狀況必須撤離時，不要攜帶行李。但是事到臨頭，乘客能否聽從指令，保持冷靜，也是一大考驗。
日航的機組人員的成功領導、乘客的全力配合，讓這次的有序疏散贏得外界一致盛讚，在這樣的事故中，飛機機身碳纖維材料與金屬的比例、艙內的阻燃設計是否順利發揮作用、安全指引燈的設置等等當然也很關鍵，但最終，機組員與乘客的臨場發揮還是扮演最重要的角色，而這又與平日的災變訓練與大眾安全教育脫不了關係。
日本開年連遇兩災，無論是大地震或飛機相撞，就像任何意外一樣，造成的死傷數目多寡當然也會受到隨機的運氣成分影響。但是，在不可控的因素之外，事前做好充分準備，隨時保持「意外可能會發生」的警惕感，或許是2024年甫開年日本給外界帶來的寶貴一課。
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