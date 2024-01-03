海保機與日航擦撞釀5死！塔台僅指示「到跑道前」　未許可進入

巷仔內／災難應變韌性怎練就？日本最佳示範：出奇蹟因事前有準備

▲日本2024年開年不平靜，元旦能登半島發生規模7.6強震，2日晚間羽田機場又發生飛機擦撞意外。圖為救災人員走在石川縣街頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本2024年開年不平靜，元旦能登半島發生規模7.6強震，2日晚間羽田機場又發生飛機擦撞意外。圖為救災人員走在石川縣街頭。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

日本的2024年以非常令人不安的方式揭開序幕，先是石川縣能登半島發生規模7.6地震，接著東京羽田機場又發生兩機在跑道上相撞事故。截至今（3）日上午，石川縣地震已造成64死，隨著災後救援行動繼續，傷亡人數還可能再增加。而羽田機場飛機相撞意外，也造成海上保安廳MA722飛機上的人員5死1重傷。然而，這兩起意外原本都可能造成更嚴重的傷亡，由於日本社會應對災難的警惕意識與充分準備，才讓傷亡降至相對較低的程度。

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能登半島強震！證明日本從歷年地震中越來越堅強

▲日本石川縣1日下午發生規模7.6強震。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本石川縣1日下午發生規模7.6強震。（圖／美聯社／達志影像）
日本北陸地方中央地帶的能登半島，在1號發生規模7.6強震，根據日本氣象廳統計，當天至少發生155次地震，且含2次規模6以上強震，至今當地仍餘震頻傳，造成石川縣死傷慘重，今日上午累積死亡人數已達64人，超越2018年北海道地震的43死，成為日本本世紀以來第4致命的地震。

日本長期遭受地震侵襲，2011年311大地震加上海嘯的恐怖至今仍讓人記憶猶新。但也因此，日本政府與民間不斷在建築法規、建築工法、大眾教育等層面持續精進。

兩個最明顯的例子，一是地震發生後東京迪士尼樂園響起緊急地震警報，在園區服務人員作出指示前，園區內的遊客便立即蹲坐在原地，保持安靜而沒有驚慌失措奔逃。這說明平日演習預警發揮作用，意外真的發生時，如何應對民眾均了然於心。

▲處在東京迪士尼的網友轉發現場畫面，表示園區突然響起緊急地震警報，大家都沒有說話，直接蹲在原地等待。（圖／翻攝自X）
▲處在東京迪士尼的網友轉發現場畫面，表示園區突然響起緊急地震警報，大家都沒有說話，直接蹲在原地等待。（圖／翻攝自X）
第二個例子是地震發生後，《NHK》新聞主播立即大聲疾呼、用充滿緊張感的語調提醒民眾避難，「不要再看電視了，請馬上行動」、「請想起東日本大地震！」這其實並非主播的脫稿發揮，而是在311地震後，日本對於地震海嘯的情報該如何傳遞，從預警系統到新聞播送都有經過通盤檢討，主播語調必須傳達出急迫感就是當時提出的改善項目之一。主播的臨場反應當然可能包括了真實的個人情緒，但傳遞出急迫感正是經過訓練、整體救災體系思考後的成果。

世界銀行在日本311地震後，花了多年時間研究日本如何進行避災減傷，最終結論是日本在3方面做得十分成功。第一是事前擬定詳細的救災應變計畫，包括預警系統建置、引入AI輔助加速電腦運算評估海嘯到達各地的時間、確實執行演習計畫，以及前面提到的新聞傳播方式等等。

第二是全員參與在避災減傷的工作中，不管是中央政府或地方政府，民間施工單位或是專家學者，都目標一致地投入。像是政府不斷翻修建築法規對於建物抗震的要求，過去注重在房屋不能傾倒，如今則更注重在結構倒塌仍能給民眾避難空間保護安全。日本建築界不斷精進各類提升防震係數的工法以及用料，而社會對於老屋翻新也有較高的配合度，以及大眾對於災難應變教育的高接受度等等，國家社會全體參與，環環相扣，才能在意外發生後降低傷亡。

第三是不斷滾動式調整，每次發生災難日本事後都會提出詳盡的檢討，找出可以學習並改進的地方。就像311地震，地震結合海嘯再加上核電廠遭遇衝擊的災難型態過去罕見，也因此促成海嘯預警系統以及電廠安全措施的重新檢討。每次已發生的災難，都讓社會面對下一次的災難時，變得更有韌性。

日航班機379人全數撤離！臨危不亂宛如「羽田奇蹟」

▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）
▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）
日本海上保安廳MA722巡邏機與日航JAL516班機，2日晚間在東京羽田機場跑道上相撞，保安廳飛機上的人員5死1重傷，日航班機上379人則全數平安撤離，僅有14人受傷，日航官員在記者會上表示，事故發生不到20分鐘，所有人員就在當地時間傍晚6點05分安全撤離，讓許多專家直呼「宛如奇蹟」、「教科書般的完美疏散」。

而之所以奇蹟能夠發生，當然也是出於意外前的充分準備。首要功勞應屬機上的空服員，當時機艙內的乘客處於慌亂不安的情緒，空服員仍能臨危不亂，不難想像平日的訓練有多扎實。另外，由於飛機擦撞起火，並非所有逃生門都能使用，最終只開啟8扇逃生門中的5扇。空服員必須在現場做出判斷，根據環境立即決定哪些逃生門可用哪些不可用，且飛機的廣播系統在疏散過程中因撞擊受損，機組人員只能倚賴擴音器和高聲喊叫來指揮乘客。現場面臨諸多不利因素，即便如此，仍能讓乘客在短短時間內有序疏散，真的非常不容易。

根據《BBC》報導，一位日航前空姐透露，新進機組人員必須接受長達3個星期的嚴格疏散和救援訓練，之後才會獲得允許在商業航班上服務，疏散和救援的訓練每年都會重複進行，針對各種不同情境演練。一位東南亞航空公司的機師表示，在意外發生的當下真的沒有時間思考，所以你需要重複訓練，直到事情發生時能夠立即作出反應。

另外也必須提到乘客們的配合，大家都遵從指示，並未爭先恐後造成混亂，也似乎無人拿著行李離開，如果有乘客在逃生時還惦記著自己的行李，就會拖慢整個疏散速度造成大家的危險。飛機上播放的飛安影片中總會提醒大家，發生緊急狀況必須撤離時，不要攜帶行李。但是事到臨頭，乘客能否聽從指令，保持冷靜，也是一大考驗。

▲一架日本航空客機在羽田機場降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火，機體被燒成炭黑色。（圖／美聯社／達志影像）
▲日航飛機被燒得面目全非，不難想像若人員未能及時疏散，後果有多嚴重。（圖／美聯社／達志影像）
日航的機組人員的成功領導、乘客的全力配合，讓這次的有序疏散贏得外界一致盛讚，在這樣的事故中，飛機機身碳纖維材料與金屬的比例、艙內的阻燃設計是否順利發揮作用、安全指引燈的設置等等當然也很關鍵，但最終，機組員與乘客的臨場發揮還是扮演最重要的角色，而這又與平日的災變訓練與大眾安全教育脫不了關係。

日本開年連遇兩災，無論是大地震或飛機相撞，就像任何意外一樣，造成的死傷數目多寡當然也會受到隨機的運氣成分影響。但是，在不可控的因素之外，事前做好充分準備，隨時保持「意外可能會發生」的警惕感，或許是2024年甫開年日本給外界帶來的寶貴一課。


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