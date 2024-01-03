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寇乃馨調停李敖、小S內幕曝！坦承說了謊言　促成《康熙》大和解

▲寇乃馨主動調停李敖喊告小S的事件，讓紛爭和平落幕。（圖／翻攝自《哈囉 你有事嗎?》YouTube）
▲寇乃馨主動調停李敖喊告小S的事件，讓紛爭和平落幕。（圖／翻攝自《哈囉 你有事嗎?》YouTube）

記者江芷稜／綜合報導

台大畢業的寇乃馨口才好，非常擅長辯論、談判，她最近錄製沈玉琳主持的《哈囉 你有事嗎》，大爆13年前調停小S跟已故作家李敖爭吵的內幕，當時小S打趣說「李敖暗戀張蘭」，讓文壇大師氣得要告她毀謗，沒想到跟兩方都熟識的寇乃馨，坦言說了一個小小的謊，就巧妙搞定兩方，被封為「演藝圈喬事王」。

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▲已故作家李敖12年前曾透露不看好「大汪戀」的婚姻，還指出未來將會發生海峽兩岸兩個媽媽的大對決。（圖/Lin Sanity YouTube頻道）
▲已故作家李敖12年前曾透露不看好「大汪戀」的婚姻，還指出未來將會發生海峽兩岸兩個媽媽的大對決。（圖／Lin Sanity YouTube頻道）
大S和汪小菲2010年閃婚，名作家李敖評論大S的婆婆張蘭財大氣粗，不看好這段婚姻，認為大S的媽媽跟張蘭都很強勢，到時候會掀起兩個媽媽的大戰，小S出面替姊姊大S打抱不平，開玩笑「李敖暗戀張蘭」，沒想到這一句話卻引起李敖不滿，揚言要控告小S毀謗，除非《康熙來了》找他上節目再說，雙方僵持了半個月。

▲李敖生前曾與小S互槓，之後在節目中和解。（圖／翻攝 李敖、小S臉書, 2018.03.18）
▲李敖生前曾與小S互槓，之後在《康熙來了》節目中和解。（圖／翻攝 李敖、小S臉書, 2018.03.18）
與兩方都熟識的寇乃馨，主動出面調停這件事，她先打電話給李敖，一開口就發揮同理心，感性說道「李大師，我很心疼你」，批評其他人太不懂事，她更站在當事人的立場上，表示李敖為人坦蕩，跟他對上應該要正面迎戰，李敖聽完直呼：「乃馨就是妳懂我，妳去跟王偉忠曉以大義」，並協調開出條件，要上5次《康熙來了》才肯撤告。

▲寇乃馨說了善意謊言，讓李敖息怒原諒小S。（圖／翻攝自《哈囉 你有事嗎?》YouTube）
▲寇乃馨說了善意謊言，讓李敖息怒原諒小S。（圖／翻攝自《哈囉 你有事嗎?》YouTube）
寇乃馨隨後打給王偉忠，一開頭也是心疼對方，願意幫忙說情，但在說出談判條件時，她故意撒了一個謊，表示李敖開條件「要上10次節目才撤告」，王偉忠立刻打槍說不可能，寇乃馨再退讓一步，表示可以跟李敖談判「上5次節目就好」，王偉忠才一口答應，最後李敖只上了一次節目就和小S當面和解，寇乃馨坦言用了談判策略「說了一個謊言」，讓這次紛爭和平和解，讓主持人沈玉琳和來賓都相當佩服。

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