家中有壞掉的廢雨傘別急著丟！新竹市政府自 10 月 1 日起至 31 日止，推出廢雨傘金屬骨架回收活動，民眾只要將廢雨傘拆解後帶至環保局，每回收 1 支即可免費兌換 1 瓶洗碗精！此外，現場同步舉辦舊手機回收，送廚房紙巾還能加碼抽 iPhone 17，快把握機會整理家中廢棄物。
🟡拆廢雨傘骨架換洗碗精！兩步驟拆解教你做
為推動資源循環，市府提醒損壞的廢雨傘可拆解回收。民眾在家中只需掌握「拆、分」兩步驟：先在縫線處剪斷並取下傘布，傘布分類為一般垃圾；分離出的金屬傘骨則為資源回收物。活動期間攜帶已拆解好的金屬傘骨至環保局，每 1 支即可兌換清淨海洗碗精（500g）1 瓶，每人限領 2 瓶，數量有限兌完為止。
🟡回收地點與時間曝光！現場備工具供民眾拆
本次回收地點位於新竹市環保局 6 樓（北區海濱路 240 號），兌換時間為 10 月 31 日前平日上班日（9 時至 12 時、14 時至 17 時）。若家中缺乏工具，環保局現場特別備有借用工具供民眾拆解。市民劉小姐也分享，整理家裡發現 2 支壞雨傘與舊手機，順路帶去回收不僅換到洗碗精與紙巾，更能讓資源再利用，相當實用。
🟡舊手機同步加碼回收！送抽取紙巾再抽好禮
除了廢雨傘，現場也同步開辦「手機回收月」。回收 1 支舊手機可獲得廚房抽取式紙巾 1 份（共 2 包，每人限換 5 份）及抽獎序號 1 組，11 月 8 日前登錄有機會抽中 iPhone 17、Samsung Galaxy S26 等總價值 15 萬大獎。市府提醒，手機回收前務必落實「檢、刪、排」三步驟，確認機況並徹底刪除個人隱私資料，安心實踐環保。
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為推動資源循環，市府提醒損壞的廢雨傘可拆解回收。民眾在家中只需掌握「拆、分」兩步驟：先在縫線處剪斷並取下傘布，傘布分類為一般垃圾；分離出的金屬傘骨則為資源回收物。活動期間攜帶已拆解好的金屬傘骨至環保局，每 1 支即可兌換清淨海洗碗精（500g）1 瓶，每人限領 2 瓶，數量有限兌完為止。
本次回收地點位於新竹市環保局 6 樓（北區海濱路 240 號），兌換時間為 10 月 31 日前平日上班日（9 時至 12 時、14 時至 17 時）。若家中缺乏工具，環保局現場特別備有借用工具供民眾拆解。市民劉小姐也分享，整理家裡發現 2 支壞雨傘與舊手機，順路帶去回收不僅換到洗碗精與紙巾，更能讓資源再利用，相當實用。
🟡舊手機同步加碼回收！送抽取紙巾再抽好禮
除了廢雨傘，現場也同步開辦「手機回收月」。回收 1 支舊手機可獲得廚房抽取式紙巾 1 份（共 2 包，每人限換 5 份）及抽獎序號 1 組，11 月 8 日前登錄有機會抽中 iPhone 17、Samsung Galaxy S26 等總價值 15 萬大獎。市府提醒，手機回收前務必落實「檢、刪、排」三步驟，確認機況並徹底刪除個人隱私資料，安心實踐環保。