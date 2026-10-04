舊手機別再深埋抽屜裡啦！環境部資源循環署10月手機回收月登場，拿舊手機換購物金，前往華碩（ASUS）最高可獲得 1,500 元，遠傳也可領 500 元。全台共 18 家品牌與電信通路、約 2,700 處據點響應，即日起至 10 月 31 日，持舊機回收即可參加環境部抽獎，最大獎爽抽 iPhone 17，《NOWNEWS今日新聞》整理通路加碼優惠，帶您輕鬆變現！

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🟡廢手機回收月登場！登錄抽蘋果旗艦手機

環境部資源循環署自 108 年起將每年 10 月訂為「手機回收月」，鼓勵民眾將家中閒置或壞掉的舊手機妥善回收。民眾於 10 月 1 日至 10 月 31 日期間，將廢手機帶至指定據點回收處（據點查詢）即可取得抽獎序號，並於 11 月 8 日 23 時 59 分前至活動網站完成登錄，每回收 1 支手機即可獲得 1 次抽獎機會。   

▲10月手機回收月參與流程，完成舊手機回收並至網站登錄序號即可獲得抽獎資格。（圖／環境部資源循環署提供）
▲10月手機回收月參與流程，完成舊手機回收並至網站登錄序號即可獲得抽獎資格。（圖／環境部資源循環署提供）


本次官方抽獎活動將於 115 年 11 月 22 日前於資源循環署官方臉書公布中獎名單，豐富獎項包括：   

iPhone 17（1名）   

Samsung Galaxy S26（2名）   

Apple Watch S11（2名）   

Ticket Xpress 超商電子禮券：5,000元（2份）、2,000元（8份）、1,000元（10份）   

 

▲10月手機回收月抽獎獎項一覽，最大獎包含 iPhone 17、三星旗艦機與高額超商禮券。記得要在活動網站完成登錄。（圖／環境部資源循環署提供）
▲10月手機回收月抽獎獎項一覽，最大獎包含 iPhone 17、三星旗艦機與高額超商禮券。記得要在活動網站完成登錄。（圖／環境部資源循環署提供）
🟡全台18通路響應！12品牌加碼送購物金

今年活動集結 Apple、三星、華碩、Sony、vivo、小米等品牌，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信三大電信，以及燦坤、愛買、NOVA、京站、傑昇通訊、地標網通、創宇數位科技、海柏特等通路，全台設立約 2,700 處據點。其中 12 家業者特別提供獨家加碼優惠，依價值高低整理如下：

高額購物金／現金折抵（最高領 $1,500）

1. 華碩（ASUS）：送華碩商城購物金 $1,500 ＋ 品牌好禮   

2. 遠傳電信：提供指定半固態行動電源 $500 購物金   

3. 宏碁（Acer）／海柏特：送 iPhone 原廠電池更換優惠券 $200 ＋ 盒裝面紙 1 盒   

4. NOVA：回收 1 支送 $50 現金禮券（每人最高可換 $100）   

5. 地標網通：送配件購物金 $100

▲遠傳電信響應 10 月手機回收月，持舊手機至門市回收加碼送 500 元指定行動電源購物金。（示意圖／記者張勵德攝）
▲遠傳電信響應 10 月手機回收月，持舊手機至門市回收加碼送 500 元指定行動電源購物金。（示意圖／記者張勵德攝）
實物好禮／餐點體驗
   
6. 京站購物中心：Q點 70 點 ＋ 加碼贈「文創直傘」或「特色餐點兌換券」（限量）   

7. 索尼（Sony）：請喝咖啡 1 杯（價值約 $45~$100）＋ 加碼抽獎 1 次   

8. vivo：送品牌精美小禮 1 份   

9. 創宇通訊：送創宇環保提袋 1 個   

會員點數加碼（折抵消費）

10. 中華電信：每支贈 Hami Point 20 點（1 點等於 1 元，等值 $20）   

11. 愛買：每支可兌換 Happy Go 20 點   

12. 傑昇通訊：送 Ocard 點數 5 點

(註：前往 Apple、台灣三星、台灣小米、台灣大哥大、燦坤 3C 及各縣市環保局指定據點回收，亦可獲得環境部抽獎序號，同享抽 iPhone 17 資格。)

🟡回收三步驟檢刪排！恢復原廠設定最安心

資源循環署特別提醒民眾，手機回收前務必落實「檢、刪、排」三步驟，確保資訊安全與回收順暢：   

檢（定期檢視）：定期整理家中壞掉或不再使用的舊手機與行動裝置。   

刪（刪除個資）：回收前務必先將重要資料備份，並將手機恢復原廠設定，徹底刪除個人資料以防外洩。若遇到無法開機的故障機，可洽指定服務據點協助處理。   

排（交付回收）：將廢手機妥善排出，交付清潔隊、電信門市、品牌專櫃或通路賣場等官方合作回收管道。

▲環境部呼籲，民眾交付舊手機回收前，務必落實「檢、刪、排」三步驟，刪除個資並重置以確保安全。（圖／新北市環保局提供）
▲環境部呼籲，民眾交付舊手機回收前，務必落實「檢、刪、排」三步驟，刪除個資並重置以確保安全。（圖／新北市環保局提供）
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...