舊手機別再深埋抽屜裡啦！環境部資源循環署10月手機回收月登場，拿舊手機換購物金，前往華碩（ASUS）最高可獲得 1,500 元，遠傳也可領 500 元。全台共 18 家品牌與電信通路、約 2,700 處據點響應，即日起至 10 月 31 日，持舊機回收即可參加環境部抽獎，最大獎爽抽 iPhone 17，《NOWNEWS今日新聞》整理通路加碼優惠，帶您輕鬆變現！
🟡廢手機回收月登場！登錄抽蘋果旗艦手機
環境部資源循環署自 108 年起將每年 10 月訂為「手機回收月」，鼓勵民眾將家中閒置或壞掉的舊手機妥善回收。民眾於 10 月 1 日至 10 月 31 日期間，將廢手機帶至指定據點回收處（據點查詢）即可取得抽獎序號，並於 11 月 8 日 23 時 59 分前至活動網站完成登錄，每回收 1 支手機即可獲得 1 次抽獎機會。
本次官方抽獎活動將於 115 年 11 月 22 日前於資源循環署官方臉書公布中獎名單，豐富獎項包括：
iPhone 17（1名）
Samsung Galaxy S26（2名）
Apple Watch S11（2名）
Ticket Xpress 超商電子禮券：5,000元（2份）、2,000元（8份）、1,000元（10份）
🟡全台18通路響應！12品牌加碼送購物金
今年活動集結 Apple、三星、華碩、Sony、vivo、小米等品牌，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信三大電信，以及燦坤、愛買、NOVA、京站、傑昇通訊、地標網通、創宇數位科技、海柏特等通路，全台設立約 2,700 處據點。其中 12 家業者特別提供獨家加碼優惠，依價值高低整理如下：
高額購物金／現金折抵（最高領 $1,500）
1. 華碩（ASUS）：送華碩商城購物金 $1,500 ＋ 品牌好禮
2. 遠傳電信：提供指定半固態行動電源 $500 購物金
3. 宏碁（Acer）／海柏特：送 iPhone 原廠電池更換優惠券 $200 ＋ 盒裝面紙 1 盒
4. NOVA：回收 1 支送 $50 現金禮券（每人最高可換 $100）
5. 地標網通：送配件購物金 $100
實物好禮／餐點體驗
6. 京站購物中心：Q點 70 點 ＋ 加碼贈「文創直傘」或「特色餐點兌換券」（限量）
7. 索尼（Sony）：請喝咖啡 1 杯（價值約 $45~$100）＋ 加碼抽獎 1 次
8. vivo：送品牌精美小禮 1 份
9. 創宇通訊：送創宇環保提袋 1 個
會員點數加碼（折抵消費）
10. 中華電信：每支贈 Hami Point 20 點（1 點等於 1 元，等值 $20）
11. 愛買：每支可兌換 Happy Go 20 點
12. 傑昇通訊：送 Ocard 點數 5 點
(註：前往 Apple、台灣三星、台灣小米、台灣大哥大、燦坤 3C 及各縣市環保局指定據點回收，亦可獲得環境部抽獎序號，同享抽 iPhone 17 資格。)
🟡回收三步驟檢刪排！恢復原廠設定最安心
資源循環署特別提醒民眾，手機回收前務必落實「檢、刪、排」三步驟，確保資訊安全與回收順暢：
檢（定期檢視）：定期整理家中壞掉或不再使用的舊手機與行動裝置。
刪（刪除個資）：回收前務必先將重要資料備份，並將手機恢復原廠設定，徹底刪除個人資料以防外洩。若遇到無法開機的故障機，可洽指定服務據點協助處理。
排（交付回收）：將廢手機妥善排出，交付清潔隊、電信門市、品牌專櫃或通路賣場等官方合作回收管道。
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環境部資源循環署自 108 年起將每年 10 月訂為「手機回收月」，鼓勵民眾將家中閒置或壞掉的舊手機妥善回收。民眾於 10 月 1 日至 10 月 31 日期間，將廢手機帶至指定據點回收處（據點查詢）即可取得抽獎序號，並於 11 月 8 日 23 時 59 分前至活動網站完成登錄，每回收 1 支手機即可獲得 1 次抽獎機會。
本次官方抽獎活動將於 115 年 11 月 22 日前於資源循環署官方臉書公布中獎名單，豐富獎項包括：
iPhone 17（1名）
Samsung Galaxy S26（2名）
Apple Watch S11（2名）
Ticket Xpress 超商電子禮券：5,000元（2份）、2,000元（8份）、1,000元（10份）
今年活動集結 Apple、三星、華碩、Sony、vivo、小米等品牌，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信三大電信，以及燦坤、愛買、NOVA、京站、傑昇通訊、地標網通、創宇數位科技、海柏特等通路，全台設立約 2,700 處據點。其中 12 家業者特別提供獨家加碼優惠，依價值高低整理如下：
高額購物金／現金折抵（最高領 $1,500）
1. 華碩（ASUS）：送華碩商城購物金 $1,500 ＋ 品牌好禮
2. 遠傳電信：提供指定半固態行動電源 $500 購物金
3. 宏碁（Acer）／海柏特：送 iPhone 原廠電池更換優惠券 $200 ＋ 盒裝面紙 1 盒
4. NOVA：回收 1 支送 $50 現金禮券（每人最高可換 $100）
5. 地標網通：送配件購物金 $100
6. 京站購物中心：Q點 70 點 ＋ 加碼贈「文創直傘」或「特色餐點兌換券」（限量）
7. 索尼（Sony）：請喝咖啡 1 杯（價值約 $45~$100）＋ 加碼抽獎 1 次
8. vivo：送品牌精美小禮 1 份
9. 創宇通訊：送創宇環保提袋 1 個
會員點數加碼（折抵消費）
10. 中華電信：每支贈 Hami Point 20 點（1 點等於 1 元，等值 $20）
11. 愛買：每支可兌換 Happy Go 20 點
12. 傑昇通訊：送 Ocard 點數 5 點
(註：前往 Apple、台灣三星、台灣小米、台灣大哥大、燦坤 3C 及各縣市環保局指定據點回收，亦可獲得環境部抽獎序號，同享抽 iPhone 17 資格。)
🟡回收三步驟檢刪排！恢復原廠設定最安心
資源循環署特別提醒民眾，手機回收前務必落實「檢、刪、排」三步驟，確保資訊安全與回收順暢：
檢（定期檢視）：定期整理家中壞掉或不再使用的舊手機與行動裝置。
刪（刪除個資）：回收前務必先將重要資料備份，並將手機恢復原廠設定，徹底刪除個人資料以防外洩。若遇到無法開機的故障機，可洽指定服務據點協助處理。
排（交付回收）：將廢手機妥善排出，交付清潔隊、電信門市、品牌專櫃或通路賣場等官方合作回收管道。