日航起火379人全生還！空服員「黃金90秒、魔之11分」成生死關鍵

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香港工程師學會航空分部副主席詹永年也在受訪時指出，這個「90秒測試」指的是飛機在失事或緊急疏散時，還能全架機滿載、黑暗環境下全數撤離的標準，飛機往往能夠在意外發生時抵禦至少2分鐘，是否能把握時機在90秒內疏散也成為測試標準；美國前高級事故調查員古澤蒂（Jeff Guzzetti）對此則稱日航客機被大火吞沒前，乘客有足夠時間撤離，說明了飛機的設計與航空公司能讓乘客脫險的能力。
《BBC》以一段逃生影像作為輔助，指出人們從客機的充氣滑梯、其他乘客在滑梯底部協助他人下飛機，並且幾乎沒有人攜帶笨重行李逃難，如同安全指示要求的丟棄隨身物品等，正是展現所有人能安全撤離的關鍵，航空分析師馬切拉斯（Alex Macheras）則形容他們在客機撞擊後的幾分鐘內做出了「教科書般的疏散」。
日航官員在記者會上表示，事故發生不到20分鐘，所有人員就在當地時間傍晚6點05分安全撤離。
一名日航前空服員也提出公司每年會加強進行「魔之11分」訓練的概念，這11分鐘指的是「起飛後的3分鐘」和「落地後的8分鐘」，空服員會特別針對這些時間點進行相關防災逃難訓練，例如一發現冒煙或起火就通報機長、引導乘客在煙霧瀰漫時彎腰、摀住嘴等。