稱日本地震是「報應來了」！中國主持人遭停職 小粉紅力挺也無用
日本能登半島在1日發生規模7.6強震，至今仍餘震頻傳，造成石川縣死傷慘重，今（3）日上午累積死亡人數已達64人，超越2018年北海道地震的43死，成為日本本世紀以來第4致命的地震。然而，中國海南廣播電視台的主持人肖程皓，在其個人微博談論日本地震時，竟用「報應來了？日本突發7.4級地震！」作為影片標題，引發爭議後被海南廣播電視台停職，影片也遭封禁。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合中國媒體報導，肖程皓是中國海南廣播電視台的主持人以及海南衛視新聞聯播的主播，在日本能登半島強震後，肖程皓昨日在微博發布影片談論地震，標題竟下「報應來了？日本突發7.4級地震！」影片也將日本地震與去年福島核處理水排海相連結，並稱「看來有些事還是要少做」。
肖程皓的影片在社群媒體快速發酵，雖有極端的小粉紅為他支持叫好，但是許多中國網友認為不必對其他國家的天災幸災樂禍，何況中國甘肅才於上個月發生強震，造成134人死亡。
對此，海南廣電總台發出聲明表示，「針對我台主持人肖程皓在其個人自媒體帳號上發布不當言論一事，我台正組織核查，在此期間，暫停止其工作」，而肖程皓在個人微博上的原始影片也遭到下架。
中國外交部發言人汪文斌，這兩天在例行記者會上，提到石川強震以及羽田機場的飛機相撞事故，均表達對於死者的哀悼和對傷者的慰問，以及密切關注、願意提供援助的態度。
前環球時報總編輯胡錫進，發文評論肖程皓一事，認為海南廣電總台對其懲處是適當的，因為肖程皓作為官方電台的主持人，就是公眾人物，不能像普通人一樣隨意「表達觀點、釋放情緒」。不過胡錫進也替肖程皓緩頰，認為每個人都難免會犯錯，經過一段時間的反省檢討，應該就能恢復工作。