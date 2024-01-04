電子熄火！台股早盤紅翻黑 紅海情勢升溫帶旺「航海王」
美股昨（3）日走勢仍疲軟，其中費城半導體指數跌逾2%、那斯達克跌1%多。台北股市今（4）日開盤回神反彈，早盤一度漲50點，但隨後漲幅縮小來到盤下小跌。權值王台積電早盤漲3元，來到581元。其他重要電子股也大多熄火。盤面焦點在航運族群，受到紅海情勢升溫、運價喊漲，「航海王」再起！長榮、萬海與陽明漲幅2到3%。
記者許家禎／台北報導
美國FOMC會議記錄顯示聯準會對於降息仍感遲疑，未完全排除升息的可能性。不過，FOMC紀錄也顯示，官員開始討論放緩並停止縮表的議題。美股道瓊指數3日下跌284.85點，或0.76%，收37430.19點：那斯達克指數下跌173.73點，或1.18%，收14592.21點；標普500指數下跌38.02點，或0.8%，收4704.81點；費城半導體指數下跌81.82點，或2.03%，收3941.21點。
雖然美股持續走跌，但台股走出跌勢，今日早盤回神反彈，早盤一度漲50點，但隨後漲幅縮小、紅翻黑。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲3元，來到581元。其他重要電子股，如聯發科漲0.7%、友達逆勢抗跌漲0.8%，國巨漲逾1%。
宏碁、華碩仍弱勢，分別跌1.8%與0.8。和碩、旺宏弱勢跌0.7%以上。AI概念股也差強人意，緯創與廣達小漲，技嘉漲0.6%，緯穎與英業達小跌。紅海情勢升溫，國際大型航運公司都宣布暫停行駛該區域，運價預期將上揚，帶旺航運族群，長榮、陽明漲逾3%，萬海漲幅也有2%，其他散裝航運也報喜，新興、榮運、中航、四維航、裕民、慧洋漲1到2%。