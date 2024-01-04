名家論壇》錢震宇／拒投民進黨的五個理由

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第一個，政黨輪替是民主常態。民進黨常常批判極權主義國家沒有民主，最常講的就是習近平、普丁的任期延長，一個政權做太久就會僵化、腐化。對應台灣，不也是如此？中華民國總統直接民選以來，沒有一個政黨能夠執政超過八年，民進黨腐化的程度太快，官員涉貪的比例太高，人民早已受不了。換人換黨，已經是民主常態。第二個，視憲法於無物。民進黨的候選人賴清德是在競選中華民國總統，他先說「中華民國憲法是神話」，又說「中華民國會帶來災難」，不僅無視於憲法，從語氣中看得出來他打從心底藐視這部國家的根本大法，看不起中華民國，現在只是為了要取得政權，不得不掩飾心中想法。
即便賴清德事後解釋是口誤，臉色毫無愧歉，眼神高傲無比，連說自己是口誤都說得理直氣壯，何錯之有。很難想像這樣的人若選上總統，會是多麼跋扈。
第三個，一黨獨大，專制獨裁。民進黨取得政權後，毫不掩飾地迎向權力，把促轉會變成東廠、黨產會清算異己。把政治黑手伸入校園，拔掉台大校長管中閔。把獨立機關NCC當成是掌控媒體的工具，不聽話就違法關掉電視台，幫綠營講話的電視台就當作沒看到。最高行政法院院長是蔡英文的表姊夫、大法官全是蔡英文提名的，玩弄國家法治，莫此為甚。
第四個，國家機器變政黨打手。民進黨的政府官員基本上是服膺於派系，替既得利益者說話。疫情期間，沒口罩、沒快篩、沒疫苗，衛福部都在替民進黨講話，發生雞蛋短缺時農業部都在替民進黨辯護；缺電、缺水時經濟部忙著替民進黨解釋；邦交國一國一國斷交時，外交部跳針式批評對岸打壓；國安局忙著替賴清德打掃顧違建。破壞官箴，公器私用，民進黨做了最壞示範。
當年民進黨批判國民黨黨政一體，黨國不分，現在呢？不正是民進黨的寫照嗎。各部會首長為討好高層，忙著替民進黨擦脂抹粉，發新聞稿當選舉機器，卻不急著幫人民解決問題，背後圖的是什麼？路人皆知。
第五個，執政團隊風紀差。賴清德當台南市長時，黨部財務長郭再欽偷埋毒廢爐渣案，賴清德的左右手陳凱凌、陳宗彥收賄、接受性招待被判刑、台南光電88槍、台南議長賄選案都有賴清德的身影。上行下效，賴清德帶人帶到風紀操守出問題，這樣的人有什麼資格說自己清廉。
「一室之不治，何以天下國家為」。官員如此，民進黨的民代、黨工更是離譜，民進黨有多少起性騷擾事件、上酒店、接受性招待，甚至發生性侵的離譜情形。犯錯並不可恥，可恥的是民進黨完全沒有檢討、改進，文過飾非，一再爆發桃色緋聞，賴清德也見怪不怪。
總統選舉四年一次，不只是選人，也要選性格、人格。再多的美好文宣、文青台詞，都藏不住這八年不及格的表現，這八年賴清德都是局內人，亦是主導者，逃不了，也躲不開。
民進黨每到選舉才說人民是主人，投票完了人民一秒變僕人，就像阿扁說的「不然你要怎樣」。真的，不然能怎樣？後悔嗎？憤慨嗎？只能看著民進黨放肆囂張、吃銅吃鐵的樣子再四年。
民主國家，政黨做不好就該下台，沒有懸念，因為人民才是台灣民主自由的主體。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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