名家論壇》黃創夏／最後的「英粉」爭奪戰開打

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這樣的算盤是有理性基礎的，目前藍綠選民都穩定地歸隊，而柯文哲支持群的最大來源，就是上次因為害怕韓國瑜當選但對藍綠都不甚滿意的中間選民與年輕選票，如果能夠重新喚醒對蔡英文當時支持的情懷，當然對賴清德與民進黨立委有利。
也要持平地說難度頗高，畢竟四年前這些人投給蔡英文，是擔心韓國瑜的「防禦性公投」，並非真的完全認同民進黨，而且就算認同蔡英文，蔡英文也將要任滿，未必一定就能完全投射給賴清德。
國民黨當然看懂這個基本態勢，於是也打算向柯文哲的選民招手，頻頻釋出集中選票、六點協議、行政院長等想像中的甜頭。
坦白說，國民黨的算盤也不容易，因為問題出在侯友宜個人政治特質的先天問題上！
雖然到了選舉最後倒數計時階段，拚氣勢、比人數是最重要的壓軸戲，根本沒有人在意侯友宜在「凱道上」的人數，重點依然是圍繞在「凱旋苑」以及接續的「新莊祖厝」之「自稱合法」的紛爭。
這事對於侯友宜的「形象管理」傷害太大了，一直在幕後的金溥聰，又再度跳出檯面、故技重施的搬出當年馬英九在2008年最後衝刺時的「18王公」老調，仿當年的「萬馬齊奔」的《準備好了》，這一次又找了馬英九、盧秀燕、林姿妙、張麗善、毛治國‧‧‧國民黨的八大公、九大老出面推介侯友宜，鼓吹侯友宜是「穩健」！
真是選前的最大笑話了，侯友宜哪裡穩、哪裡健？
總統大選啟動以來，他除了「警察故事」之外，對於國政言不及義，毫無準備，唯一「穩」定不變的，就是學習台灣霹靂金光布袋戲的經典人物「黑白郎君」。
三、四十年前，「黑白郎君」躍上電視銀幕時，就有一句經典台詞：「別人ㄟ失敗，就是我上大ㄟ快樂啊。」
從此之後，台灣社會常常會把明明是白道，但行事作風和黑道手法相似者，稱為「黑白郎君」；或者是把那種靠踩別人失敗往上爬、因人成事者，稱之為「黑白郎君」。
侯友宜參選總統之路太有「黑白郎君」的軌跡了，朱立倫重出江湖回鍋黨主席，當然是想要參選總統，但在張亞中的挑戰以及當選之後的「戰鬥藍」砲火之下，侯友宜又在「四大公投」中，以「歲月靜好」造成了朱立倫氣勢徹底失敗。
朱立倫ㄟ失敗，當然是侯友宜ㄟ快樂啊。
但還有個攔路虎叫做郭台銘，「恰好」對岸國台辦主任宋濤出手了，在夏立言在場的場合中，一句「背義忘恩，天人共戮」，郭台銘結合地方派系，朱立倫口中的「牛鬼蛇神」反攻戰略失敗，最後共產黨又出手對富士康查地、查稅，擁有百萬連署的郭台銘，終究失敗！
郭台銘ㄟ失敗，當然是侯友宜ㄟ快樂啊。
現在，他又「寄希望於柯文哲ㄟ失敗」，在最後階段再度打出《六點協議》向柯文哲喊話，整個國民黨都發動了「集中選票」的呼聲，明眼人都知道，這是想要造成最後的棄保！
這真是有點諷刺，「君悅飯店鬧劇」侯友宜唸出柯文哲的簡訊，已經讓柯文哲夠失敗了，侯友宜也撿便宜的讓藍軍回流，現在又因為「凱旋苑」紛擾，黔驢技窮，只能再度寄望於柯文哲ㄟ失敗！
柯文哲ㄟ失敗，當然也是侯友宜ㄟ快樂啊。
然而，2350萬台灣人民恐怕也要想一想，這個永遠都靠踩別人ㄟ失敗、爬上巔峰的人物，最後的快樂，會是「中華民國台灣ㄟ失敗」嗎？
●作者：黃創夏／資深媒體人
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