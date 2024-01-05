投票前「還有2波東北季風」！今晨花蓮最冷9.6度 8縣市低溫特報
把握回暖兩天的好天氣！今（5）日清晨截至5點03分，本島平地最低氣溫出現在花蓮壽豐鄉9.6度，而今明兩天冷氣團減弱回暖，各地白天都是舒適到微熱，不過到總統大選投票日之前還會有兩波東北季風南下，民眾也要配合天氣穿搭， 現在溫差大加上病毒流行，非常容易感冒，要特別注意。
記者張嘉哲/綜合報導
中央氣象署表示，今天冷氣團減弱，各地白天氣溫回升，不過入夜因「輻射冷卻」效應，所以氣溫很低，6日清晨少部分平地仍有出現10度左右低溫的機率，還是要注意；今日各地區氣溫，北部11至24度，中部11至27度，南部13至28度，東部10至27度。
氣象署清晨也針對8縣市發布低溫特報，包括桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣等，清晨將會有10度以下氣溫發生的機率，早上出門上班的民眾要注意保暖。
而氣象專家吳德榮提到，未來一週兩波「東北季風」無強冷空氣，第一波在7、8日靠近台灣，迎風面有局部短暫雨，氣溫略降，背風面晴朗穩定，到了9日這波東北季風就會減弱，氣溫略升，但迎風面仍有局部短暫雨。
而第二波的東北季風則是落在11日，屆時氣溫會再下降，同樣也是呈現迎風面有局部短暫雨，背風面晴朗穩定的情況。到了下週四、五（12、13日）東北季風減弱、受乾空氣影響，各地就會恢復晴朗穩定天氣，早晚仍要注意因「輻射冷卻」導致的明顯低溫，日夜溫差大。