給老闆打考績！上班族過完年想漲薪水　4成8已在轉職路上

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對於上班族想要轉職的原因，追求更好的薪資47.3%、工作壓力大33.3%、職業倦怠30.7%、追求成就感23.6%、年終不符合期待21%；至於年前裸辭工作，54.6%的填答者認為「經濟壓力大」、52.9%擔心「不確定空窗期有多長」，也有50.4%遺憾「可能領不到年終」，也有不少人對於「工作選擇少（32.7%）」以及「不利於談下份工作薪水（26.1%）」等風險感到不安。
此外，一年一度的年終獎金不到位，也可能成為員工出走的最後一根稻草。調查顯示，調查指出有超過半數的人（54.6%）會因為年終獎金不如預期而萌生離職念頭，心目中認為合理的年終發送基期應該至少有2.2個月。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，年前轉職的困擾莫過於經濟壓力以及不確定待業空窗有多長，不過根據國發會公布的11月景氣燈號轉為黃藍燈，創下去年9月以來新高，11月出口、批發業營業額轉正成長，加上零售及餐飲業持續熱絡，顯示國內景氣持續好轉，內需產業依然缺工
曾仲葳也提到，根據1111人力銀行資料庫顯示，目前有高達60.4萬筆工作機會，其中以餐飲服務業占比最大，有業者釋出免經驗、可培訓、保障底薪近4萬另加獎金等徵才誘因，盼一舉補足人力，以備戰即將到來的寒假春節消費高峰，建議有心投入餐飲領域的求職者，不妨加緊腳步投出履歷，很有機會在農曆年前順利上工。