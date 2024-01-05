電動汽車銷售助攻！汽機車零售業營業額可望突破7500億
汽機車零售業營業額消長為反映民間消費的重要指標，2023年前11月汽機車零售業營業額已超越歷年，主要是因缺料情況趨緩、進口車交車量提升，加上車商積極導入新型車款推升買氣，累計1至11月營業額7193億元，年增幅16.4%也創2011年以來新高，全年營業額將可望突破7500億元。
記者鄭妤安／台北報導
電動汽車新增掛牌數也快速攀升，前11月占汽車總新增掛牌數比重超過四分之一。電動汽車新增掛牌數占總新增掛牌數比重自2018年的2.2%，逐年攀升至去年1至11月的25.9%；燃油汽車新增掛牌數因受到電動汽車銷售升溫的排擠效應，降至74.1%。
此外，電動汽車新增掛牌數以台北市占比逾2成居首，若依增幅觀察，以新竹縣近4年平均年增94.8%，居全國第一，六都也有76.1%增幅。
觀察海關進口統計，近年電動汽車進口值快速成長，且屢創新高，2023年1至11月進口值1126億元已超越前一年，全年將再締新猷，電動汽車占整體汽車進口值比重也從2018年的4.9%攀升至去年前11月的47.3%。
就進口國別觀察，以德國占整體電動汽車進口值41.8%最高，其次為日本占22.2%、美國占12.4%