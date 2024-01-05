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男13歲就因肥胖有A罩杯、肝異常　「2不1無法」更使減重之路困難重重

▲男13歲就因肥胖有A罩杯、肝異常　「2不1無法」更使減重之路困難重重
▲男13歲就因肥胖有A罩杯、肝異常　「2不1無法」更使減重之路困難重重

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】小時候胖就是胖，家長應有所警覺！13歲林小弟因肥胖問題，胸部大到將近A罩杯，怕被同學嘲笑不敢上游泳課，家長懷疑是性早熟求診，發現林小弟甚至還有肝功能異常、輕度脂肪肝、肝纖維化等問題，所幸經過治療後體重下降、肝功能也恢復正常。

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根據國健署資料顯示，國中生過重和肥胖率為30.6%，高中生也有28.9%。幾乎每3個青少年就有1人體重超標，台中榮總教學部師資培育科科主任暨兒童肝膽腸胃科醫師林捷忠表示，肥胖不只影響外觀、自信、社交，更可能導致心血管疾病、脂肪肝等，提醒家長應對孩子的體重有所警覺，進一步檢查、治療。

別以為肥胖長大抽高就沒事　8成少年長大後仍肥胖

青少年體重過重的情形其實並不少見，不過卻很少看到家長帶著孩子求診，林捷忠科主任表示，這是因為許多家長會認為孩子長大自然就抽高了，但其實有近8成的肥胖青少年在成年後仍會繼續肥胖，而且有研究指出，這群患者在成年後有較高的死亡風險。

由此可知除了孩子本身外，家長對肥胖的認知以及對孩子肥胖的看法，其實也會對青少年的肥胖、體重控制等造成影響。而一份來自全球10個國家的調查研究也指出，肥胖青少年、肥胖青少年的家長以及其醫護人員對肥胖症的認知不同調，可能會使減重之路困難重重。

青少年、家長、醫護認知不同　2不1無法影響減重

這份「ACTION Teens少年行動調查研究」台灣中國醫藥大學兒童醫院陳偉德講座教授也受邀參與，目的是為了了解及探索肥胖青少年、肥胖青少年的家長以及其醫護人員之間對肥胖症的認知。

從台灣的資料顯示，受訪三方在減重上呈現「2不1無法」的情形，而研究發表第一作者林捷忠科主任也於2023年十月亞太小兒消化年會、台灣兒科醫學年會上發表研究調查：

●減重動機大「不」同：

調查顯示肥胖青少年減重動機前3名分別為：想要更健康（27%）、更為自信（24%）、更好更有活力（23%）。

但家長卻認為青少年減重動機是為了穿進更小號的衣服（32%）、對自己體重不滿意（26%）、想要體型更健美（25%）。而醫護則認為對自己更有自信（82%）、更受歡迎（84%）是青少年減重的動機。

林捷忠科主任表示，當三方對於減重動機不同調時，就會輕忽這件事情的必要性。

●獲取減重資訊管道「不」正確：

問卷顯示，家有肥胖青少年的家長，獲取減重資訊的管道前3名為搜尋引擎（72%）、社群媒體（62%）、家人朋友（28%），透過醫師了解相關資訊的只有26%，名列第4。

而有肥胖問題的青少年也是類似的狀況，社群媒體（28%）、搜尋引擎（27%）、書報雜誌以及醫師（19%）為其三大資訊來源。林捷忠科主任表示，網路上常有錯誤資訊，可能會使成長中的孩子減重不成反傷身。

●「無法」少吃多動：

常會聽到「少吃多動」是最好的減重方法，調查中也可以發現，肥胖青少年認為無法克服食慾（25%）、喜愛不健康飲食（25%）以及不喜歡運動（22%）是減重的最大障礙。

家長也同樣認為減重的最大障礙是食慾（24%）以及不喜歡運動（24%）的問題。 不過林捷忠科主任表示，有些孩子可能越動越胖，因為運動就會餓，餓了就會吃，而且學業壓力也讓青少年很難有充分的運動時間。

青少年肥胖該怎辦？　檢視、主動對話、管理及治療

這樣的話青少年肥胖到底該如何治療、做好體重控制呢？2023年美國兒科醫學會在最新治療指引中指出，6歲以上的兒童若有明顯肥胖，需要接受生活習慣的管理12歲以上的青少年可透過藥物輔助治療。

目前在台灣，可用於青少年的體重管理藥物包含口服排油藥、腸泌素針劑等。林捷忠科主任提醒，醫護及家長應主動與孩子對話，從學校的健檢報告檢視，若有過重或明顯肥胖，就應積極處理，家長也可透過國健署的兒童及青少年版BMI計算機，來確定孩子的體位狀況。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60476

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