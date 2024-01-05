▲男13歲就因肥胖有A罩杯、肝異常　「2不1無法」更使減重之路困難重重

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別以為肥胖長大抽高就沒事 8成少年長大後仍肥胖青少年體重過重的情形其實並不少見，不過卻很少看到家長帶著孩子求診，林捷忠科主任表示，這是因為許多家長會認為孩子長大自然就抽高了，但其實有近8成的肥胖青少年在成年後仍會繼續肥胖，而且有研究指出，這群患者在成年後有較高的死亡風險。
由此可知除了孩子本身外，家長對肥胖的認知以及對孩子肥胖的看法，其實也會對青少年的肥胖、體重控制等造成影響。而一份來自全球10個國家的調查研究也指出，肥胖青少年、肥胖青少年的家長以及其醫護人員對肥胖症的認知不同調，可能會使減重之路困難重重。
青少年、家長、醫護認知不同 2不1無法影響減重這份「ACTION Teens少年行動調查研究」台灣中國醫藥大學兒童醫院陳偉德講座教授也受邀參與，目的是為了了解及探索肥胖青少年、肥胖青少年的家長以及其醫護人員之間對肥胖症的認知。
從台灣的資料顯示，受訪三方在減重上呈現「2不1無法」的情形，而研究發表第一作者林捷忠科主任也於2023年十月亞太小兒消化年會、台灣兒科醫學年會上發表研究調查：
●減重動機大「不」同：
調查顯示肥胖青少年減重動機前3名分別為：想要更健康（27%）、更為自信（24%）、更好更有活力（23%）。
但家長卻認為青少年減重動機是為了穿進更小號的衣服（32%）、對自己體重不滿意（26%）、想要體型更健美（25%）。而醫護則認為對自己更有自信（82%）、更受歡迎（84%）是青少年減重的動機。
林捷忠科主任表示，當三方對於減重動機不同調時，就會輕忽這件事情的必要性。
●獲取減重資訊管道「不」正確：
問卷顯示，家有肥胖青少年的家長，獲取減重資訊的管道前3名為搜尋引擎（72%）、社群媒體（62%）、家人朋友（28%），透過醫師了解相關資訊的只有26%，名列第4。
而有肥胖問題的青少年也是類似的狀況，社群媒體（28%）、搜尋引擎（27%）、書報雜誌以及醫師（19%）為其三大資訊來源。林捷忠科主任表示，網路上常有錯誤資訊，可能會使成長中的孩子減重不成反傷身。
●「無法」少吃多動：
常會聽到「少吃多動」是最好的減重方法，調查中也可以發現，肥胖青少年認為無法克服食慾（25%）、喜愛不健康飲食（25%）以及不喜歡運動（22%）是減重的最大障礙。
家長也同樣認為減重的最大障礙是食慾（24%）以及不喜歡運動（24%）的問題。 不過林捷忠科主任表示，有些孩子可能越動越胖，因為運動就會餓，餓了就會吃，而且學業壓力也讓青少年很難有充分的運動時間。
青少年肥胖該怎辦？ 檢視、主動對話、管理及治療這樣的話青少年肥胖到底該如何治療、做好體重控制呢？2023年美國兒科醫學會在最新治療指引中指出，6歲以上的兒童若有明顯肥胖，需要接受生活習慣的管理12歲以上的青少年可透過藥物輔助治療。
目前在台灣，可用於青少年的體重管理藥物包含口服排油藥、腸泌素針劑等。林捷忠科主任提醒，醫護及家長應主動與孩子對話，從學校的健檢報告檢視，若有過重或明顯肥胖，就應積極處理，家長也可透過國健署的兒童及青少年版BMI計算機，來確定孩子的體位狀況。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60476
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