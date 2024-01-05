名家論壇》黎榮章／選戰倒數「棄保」可能發生嗎？

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然而若柯文哲的聲量往下掉，熱度會轉換到同為在野陣營的侯康配嗎？分析侯康配的網路聲量來源，可發現有關他們的討論，主要仍集中在藍營同溫層，前幾名高聲量的來源例如「侯友宜官方粉專」（聲量2.1萬則）、「侯友宜選總統粉絲團」（聲量1.4萬則）、「TVBS粉專」（聲量1.3萬則）、「聯合新聞網粉專」（聲量1.2萬則）、「侯友宜一定贏」（聲量8.5千則）、「侯友宜趙少康 中華隊鐵粉」（聲量8.1萬則）「趙少康粉專」（聲量6.4千則），以及趙少康所主持的節目「tvbs少康戰情室粉專」（聲量6.1千則）等。看起來侯康配的討論，仍侷限在傳統藍營同溫層，國民黨能否接觸到柯粉、為柯粉所接受支持，進而催動棄保搶柯粉的票，答案不樂觀。
若藍營難拉柯粉票，那退一步來看，國民黨有沒有可能再召喚那些原本泛藍，但這次還未篤定投侯的人回歸？透過大數據分析來看，十二月初開始藍營同溫層的網路聲量平均一天穩定在1.2萬則上下，而到12月中旬後，藍綠兩陣營加強攻防力道、也緊鑼密鼓舉辦線下造勢，但藍營同溫層平均每日聲量也只有提升到1.5萬則，未見到明顯的網路聲量成長趨勢，顯然泛藍「天花板」已到，無法繼續把聲勢做大。反觀綠營同溫層的聲量，在12月下旬，聲量從平均每日1.3萬則提升至1.9萬則，幾乎一直穩定領先藍營。
雖然民眾黨在選戰最後的議題攻防稍被邊緣化，但柯的網路總聲量還沒落後綠、藍兩陣營太多；加上侯康配的熱度都集中在傳統正藍同溫層，擴散力道不強，因此在柯「掉粉」的推力不夠大、藍營「拉力」也不很強的情況下，若有心人要操作「棄白保藍」的成功機會看起來並不高。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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