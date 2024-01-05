獨／年收6千萬卻不善理財　友曝張誌家爬屋頂翻身高球教練機緣

名家論壇》黎榮章／選戰倒數「棄保」可能發生嗎？

▲柯「掉粉」的推力不夠大、藍營「拉力」也不很強的情況下，若有心人要操作「棄白保藍」的成功機會看起來並不高。（圖/NOWnews合成圖）
▲柯「掉粉」的推力不夠大、藍營「拉力」也不很強的情況下，若有心人要操作「棄白保藍」的成功機會看起來並不高。（圖/NOWnews合成圖）

文/黎榮章

2024總統大選進入最後倒數，賴清德、侯友宜、柯文哲激戰，喚起不少人對2000年總統大選藍、綠、橘三強鼎立的回憶。外界也關注，2024總統大選最後關頭，會不會發生棄保效應，變成一二名的實質對決？ 

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察賴清德、侯友宜、柯文哲三人12月下旬的網路聲量趨勢，發現柯文哲過去聲量雖一直領先兩對手，但近兩周發生變化，柯的聲量開始出現連日低於賴、侯的狀況；顯然是藍綠兩黨互攻礦區違建、凱旋苑99個門牌，讓民眾黨一時間被邊緣化。從近一周的網路總聲量來看，賴、侯聲量分別是38.7萬則、38.6萬則，幾乎難分軒輊，柯的聲量則是31.9萬則，較另外兩名對手有些落差，似乎為棄保埋下可操作空間。

▲賴蕭配、侯康配、柯盈配：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
▲賴蕭配、侯康配、柯盈配：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
然而若柯文哲的聲量往下掉，熱度會轉換到同為在野陣營的侯康配嗎？分析侯康配的網路聲量來源，可發現有關他們的討論，主要仍集中在藍營同溫層，前幾名高聲量的來源例如「侯友宜官方粉專」（聲量2.1萬則）、「侯友宜選總統粉絲團」（聲量1.4萬則）、「TVBS粉專」（聲量1.3萬則）、「聯合新聞網粉專」（聲量1.2萬則）、「侯友宜一定贏」（聲量8.5千則）、「侯友宜趙少康 中華隊鐵粉」（聲量8.1萬則）「趙少康粉專」（聲量6.4千則），以及趙少康所主持的節目「tvbs少康戰情室粉專」（聲量6.1千則）等。看起來侯康配的討論，仍侷限在傳統藍營同溫層，國民黨能否接觸到柯粉、為柯粉所接受支持，進而催動棄保搶柯粉的票，答案不樂觀。

▲侯康配：網路聲量來源分析。（圖／QuickseeK提供）
▲侯康配：網路聲量來源分析。（圖／QuickseeK提供）
若藍營難拉柯粉票，那退一步來看，國民黨有沒有可能再召喚那些原本泛藍，但這次還未篤定投侯的人回歸？透過大數據分析來看，十二月初開始藍營同溫層的網路聲量平均一天穩定在1.2萬則上下，而到12月中旬後，藍綠兩陣營加強攻防力道、也緊鑼密鼓舉辦線下造勢，但藍營同溫層平均每日聲量也只有提升到1.5萬則，未見到明顯的網路聲量成長趨勢，顯然泛藍「天花板」已到，無法繼續把聲勢做大。反觀綠營同溫層的聲量，在12月下旬，聲量從平均每日1.3萬則提升至1.9萬則，幾乎一直穩定領先藍營。 

▲藍綠陣營臉書同溫層粉專：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
▲藍綠陣營臉書同溫層粉專：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
雖然民眾黨在選戰最後的議題攻防稍被邊緣化，但柯的網路總聲量還沒落後綠、藍兩陣營太多；加上侯康配的熱度都集中在傳統正藍同溫層，擴散力道不強，因此在柯「掉粉」的推力不夠大、藍營「拉力」也不很強的情況下，若有心人要操作「棄白保藍」的成功機會看起來並不高。




●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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