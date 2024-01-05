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冬遊粉雪天堂！華航增班北海道　每天早午任選出發

▲華航宣布，自1月29日起至2月29日止，札幌航線原每天1班，將增為每天2班，早、午任選出發，總計每週提供14班。（圖／華航提供）
▲華航宣布，自1月29日起至2月29日止，札幌航線原每天1班，將增為每天2班，早、午任選出發，總計每週提供14班。（圖／華航提供）

記者許若茵／台北報導

好想去北海道玩！華航宣布，自1月29日起至2月29日止，札幌航線原每天1班，將增為每天2班，早、午任選出發，總計每週提供14班，方便遊客展開浪漫雪國之旅。

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北海道是知名的粉雪天堂，除了體驗滑雪之外，札幌雪祭也是冬日限定的大型盛事，會場設有雪雕、冰雕及巨型溜滑梯，可盡情享受札幌冬季的樂趣。鄰近的小樽運河，必逛北一哨子館、音樂盒博物館，沿著市街運河走，感受悠閒的浪漫風情。

華航分享，若是全家同行，曾拍過同名電影的旭山動物園，還有登別尼克斯海洋公園，都很適合親子同樂。如去道南地區，有函館山百萬夜景、星型五陵郭塔；往道東走，則可搭破冰船出海看流冰奇觀，人人都能在北海道找到喜歡的玩法，體驗各地溫泉名湯，品嘗美味螃蟹、拉麵等特色美食。

近期華航與「陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」攜手合作，即日起台灣出發全航線、全艙等，包含北海道的札幌航線，都能吃到陳耀訓為華航獨家設計的麵包，讓大家在高空也能品嘗世界冠軍麵包的美味。

此次，華航與陳耀訓合作四款麵包，商務艙輪流推出「莓香絮語」、「薯心吉士」兩款，豪華經濟艙供應「薯心吉士」，經濟艙則推出「冠軍奶油麵包」及「雲感紫米麵包」。除了冠軍作品「莓香絮語」為目前其門市銷售產品的迷你版外，其他三款麵包，皆為陳耀訓依照機上環境、條件，為華航獨家設計開發品項，只有搭乘華航才能品嘗到。

除在滿足旅客對機上餐飲的期待、提升服務品質的同時，華航也持續實踐企業環保永續發展，包含：首度引進企業採購SAF合作減碳計畫、首創機上 ECO CART 分類回收等具體作為，華航並連續八年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）新興市場成分股，也是台灣唯一獲選的航空公司，名列全球航空產業第二高分。

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