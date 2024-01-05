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猜猜誰當選？ 研究：選舉壓力恐造成「這些健康影響」

▲猜猜誰當選？ 研究：選舉壓力恐造成「這些健康影響」
▲猜猜誰當選？ 研究：選舉壓力恐造成「這些健康影響」

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】歲末年終，選舉也進入最後倒數，候選人把握緊要關頭進行造勢活動，各家媒體也不斷報導民調解析或邀各方專家評論選情局勢，不少熱情民眾的情緒亦隨之起伏，根據2023年3月發布於《心理報告(Psychological Reports)》期刊的研究指出，僅僅預測與政治選舉相關的壓力，就會對身體健康產生不良的影響。

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選舉引發壓力症候群　常見這些症狀

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇表示，從選舉引發熱烈的討論度或各式的選情結果分析等，可看出選舉對大眾是重要大事，容易引發中長期的壓力事件及對生理的影響，通常會出現壓力症候群、感到過度焦慮、沮喪難過，容易激動、憤怒、注意力不集中、自我防衛提高，嚴重則會出現情緒衝動控制困難而引發攻擊的行為；生理上因打亂規律的作息，引發免疫力降低、容易生病、睡眠品質不佳、暴食或毫無食慾等。

批判性思考　力求身心平衡　

因此在這波選情倒數的熱潮中，讓自己處在身心平衡的狀態是重要的課題。她說，批判性思考是一種認知過程，它幫助個體培養認知彈性，能有效處理訊息，提高決策時的質量及多樣化的解決方案，同時也是對自己觀念和信仰的反思，增強心理韌性。胡延薇提醒，人對於未知的事件通常易感到焦慮，希望能有足夠的控制及安全感，如可提前進行批判性思考，準備如何因應，就有足夠的安全感，增加對未來事件的掌握感，有助於身心健康的維持。

期待易帶來興奮與不安　可假設落選或轉移注意力　

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，期待會相對帶來興奮與不安，選後隨著所擁護支持的對象，選上或未選上而有得勝的高興與輸的失落感，從上述研究得知，「問題分析」可協助降低事件影響的壓力引來的健康影響或風險，幫助人們設法避免發生他們預期的爭論或設法讓爭論不那麼激烈。

另外，同一家人如支持不同政黨候選人，當有些爭論不愉快時，可先離開現場，讓衝突或產生焦慮的感覺下降。葉雅馨提醒，避免過長時間觀看政論或批判性的節目，改為追劇或看一些運動頻道，讓情緒不被選情所左右，影響身心健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60442

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