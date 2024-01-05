▲猜猜誰當選？ 研究：選舉壓力恐造成「這些健康影響」

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選舉引發壓力症候群 常見這些症狀中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇表示，從選舉引發熱烈的討論度或各式的選情結果分析等，可看出選舉對大眾是重要大事，容易引發中長期的壓力事件及對生理的影響，通常會出現壓力症候群、感到過度焦慮、沮喪難過，容易激動、憤怒、注意力不集中、自我防衛提高，嚴重則會出現情緒衝動控制困難而引發攻擊的行為；生理上因打亂規律的作息，引發免疫力降低、容易生病、睡眠品質不佳、暴食或毫無食慾等。
批判性思考 力求身心平衡因此在這波選情倒數的熱潮中，讓自己處在身心平衡的狀態是重要的課題。她說，批判性思考是一種認知過程，它幫助個體培養認知彈性，能有效處理訊息，提高決策時的質量及多樣化的解決方案，同時也是對自己觀念和信仰的反思，增強心理韌性。胡延薇提醒，人對於未知的事件通常易感到焦慮，希望能有足夠的控制及安全感，如可提前進行批判性思考，準備如何因應，就有足夠的安全感，增加對未來事件的掌握感，有助於身心健康的維持。
期待易帶來興奮與不安 可假設落選或轉移注意力董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，期待會相對帶來興奮與不安，選後隨著所擁護支持的對象，選上或未選上而有得勝的高興與輸的失落感，從上述研究得知，「問題分析」可協助降低事件影響的壓力引來的健康影響或風險，幫助人們設法避免發生他們預期的爭論或設法讓爭論不那麼激烈。
另外，同一家人如支持不同政黨候選人，當有些爭論不愉快時，可先離開現場，讓衝突或產生焦慮的感覺下降。葉雅馨提醒，避免過長時間觀看政論或批判性的節目，改為追劇或看一些運動頻道，讓情緒不被選情所左右，影響身心健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60442
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