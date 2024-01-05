好買好拍！療癒好朋友主題快閃店　義享限時登場

迎接2024年到來，高雄義享時尚廣場特別集結森林家族、ZANMANG LOOPY以及Care Bears等3大最可愛、最撫慰人心的療癒好朋友們主題IP角色，於1月5日至15日，在4F中庭廣場展開為期11天的限時快閃。
記者陳美嘉／高雄報導
擁有廣大愛好者的「森林家族」，去年所推出的海洋世界主題吸引不少人前往朝聖，今年再次於義享時尚廣場快閃登場，特別以可愛繽紛的幼稚園以及探險尋寶主題進行規劃，展出森林家族夥伴們及等比例放大還原村莊生活的建築物拍照點。
在今年的快閃店現場，也有不少獨家販售限定商品。像是極具代表性的紅頂房屋系列，最經典的「森林附燈別墅禮盒組-秘密閣樓」，此次以超澎湃的限定組合登場。「紫藤三層別墅禮盒組」則是森林家族中稀有少見的紫色屋頂三層房屋，內附有著健康色澤的陽光兔媽媽、兔寶寶和限定顏色家具組成。
另外還有超受歡迎的森林家族經典場景系列「森林鄉村診所禮盒組」以全新組合登場，內附穿著藍色醫師服裝的牛奶兔媽媽，並包含豐富的診所配件以及限定顏色推車，造型擬真細緻值得收藏。
限時快閃店不只有豐富的商品推出展場限定價，現場更打造多個可愛童趣的打卡點。此外，於1月6日及13日下午兩點，深受大小朋友們最親近的好朋友-可可免姐姐也將來到快閃店現場舉辦見面會活動，可以近距離地與大家一起唱唱跳跳，度過美好的週末假期。