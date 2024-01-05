▲氣溫急降，鼻水狂流！　中醫「三伏貼療法」改善50%症狀

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三伏貼療法 可治療過敏性氣喘、鼻炎及異位性皮膚炎臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫婦科主任廖麗蘭表示，「夏養三伏，冬補三九」，三伏貼療法源自於清朝，又名天灸，乃是將白芥子、細辛、乾薑、甘遂等藥材用薑汁調敷，敷貼於大椎、定喘、風門、肺俞、天宗俞等穴位，利用貼於相對應的穴位，經由局部刺激血循、達到溫經通絡、散寒驅邪的作用，可治療過敏性氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、經常反覆性感冒等寒性體質疾病。
台灣冬季潮濕寒冷 溫性藥物助體內暖和驅散寒邪台灣是地處海島型，面對冬季潮濕寒冷的氣候，寒氣容易侵襲體表，風寒會阻礙肺臟機能，如果本身脾腎功能比較弱的體質（食慾不好、脹氣、排便不順暢、臉色蒼白、腰痠、疲倦沒精神），更會讓風寒滯留在體內，產生鼻塞、流鼻水、氣管緊縮等氣喘症狀。這個季節若使用溫性藥物幫助體內暖和驅散寒邪，對過敏性鼻炎及氣喘症狀的緩解是一大功臣。
三九敷貼可改善25~50%症狀 有效人數達57~71.4%廖麗蘭進一步說明，臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區做穴位敷貼治療有十餘年，皆由專業醫師親自進行敷貼，除了使用肺經的穴位外，更使用脾經及腎經的俞穴，加強脾腎運化水濕的功能，強化後天脾胃及先天腎功能，藉此幫助肺經更能溫經散寒。
另外，根據統計該院區做三九敷貼的功效，在鼻塞、流鼻水、打噴嚏、揉眼睛等過敏症狀，以「一周內發作天數」來評估效果，敷貼前後可改善25~50%症狀，有效人數達57~71.4%，因此，三九貼是過敏性鼻炎、氣喘疾病值得推薦的非侵入性治療方法。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60445
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