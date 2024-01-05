▲台灣每五人就有一人　「睡不好」恐是身心警訊！

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「睡不好」症狀 恐隱藏身心狀態問題臺北市立聯合醫院和平婦幼院區精神科醫師范瓊月表示，許多人因為對就醫有所顧慮，害怕被貼上「看精神科」的標籤，或是擔心依賴安眠藥，而選擇忍受失眠的煎熬，然而，這其實是對精神醫療的誤解。當你向醫師求助時，他們的首要任務是進行「評估與討論」，醫師會仔細分析你的失眠狀況，找出可能的原因，並根據你的情況提出改善建議，這些可能包括生活習慣的調整、非藥物治療方法，或在某些情況下的藥物治療。
有時候，這些看似簡單的「睡不好」症狀，其背後可能甚至隱藏著更需關注的健康問題，如睡眠呼吸中止、胃食道逆流、憂鬱症、酒精成癮、甲狀腺亢進或自律神經失調等。
台灣每五人就有一人失眠 逾一個月應就醫范瓊月提醒，臺灣有高達五分之一的人口正與失眠抗爭，偶爾的失眠可能只是生活壓力大或變動較多的暫時反應，這時身體自有其調適機制，不必太過擔心，但若是長期與失眠為伍，那可就不是小事了。
長期失眠會增加心血管疾病、身體慢性發炎、情緒低落、耐性喪失、記憶力和注意力減退的風險，甚至影響工作表現和家庭生活，嚴重影響生活品質。所以，當「不好睡」困擾你超過一個月且影響你白天的狀態時，請不要獨自承受這份苦楚。尋求專業人士的幫助，早日找出問題的根源，一起探討解決之道，讓睡眠問題不再成為生活中困擾與妨礙。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60446
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