倒數7天最新戰報／不辭市長不擔心棄保　侯：我是在野最強候選人

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台灣民眾黨「柯盈配」本周展開全台車掃行程，柯文哲官網昨也更新，可看到柯文哲與吳欣盈車掃「即時直播」與「最新定位」。柯文哲昨在台中掃街，被問到他在網路節目回答「這世上不會有人覺得有兩個中國」，他二度強調答案就是這樣「句號、沒有了」，還表示台灣未來的總統若能做到美國、中國兩邊可以接受或可以忍受，就很厲害了，「不要幻想兩邊都喜歡你，這不可能」。
柯文哲近來也猛批民進黨為落實居住正義，社會住宅數量未達預期。但台南市政府與內政部都否認。柯文哲說，中央永遠在講「規劃中、已開工和已完工」，但人民有沒有實際搬進去住才是重點。
【民進黨】
賴清德昨在台南高雄輔選，他在台南呼籲需要拉高投票率，才能確保這場選戰的勝利；他也提到，台南人都很清楚，光電案問題的始作俑者是哪組人，但是對方反過來指責中央、砲打政府，這番說法是「做賊喊抓賊」，用錯假訊息抹黑造謠，呼籲鄉親不能被他們欺騙。
賴清德受訪火力全開，提到國民黨民眾黨要組聯合政府，他說，不論是侯友宜或柯文哲，都抹黑民進黨黑金貪瀆，且在全國各地都跟牛鬼蛇神站在一起，像這樣黑金體質的政黨，未來如果籌組聯合政府，只不過是黑金政權而已。
《韓國經濟新聞》報導，南韓警方正加緊調查，大宇造船海洋公司前員工涉嫌外流內部技術、應用於台灣首艘國造潛艦「海鯤號」，且是由親中立委舉報得知。賴清德也批，南韓的媒體已經報導，將台灣潛艦國造的機密洩漏給韓國的，是一位親中立委，這實在令人不齒。
【國民黨】
侯友宜昨接受《自由時報》專訪時被問到，是否可操作棄保，完成政黨輪替？侯友宜說，選民有那麼好操作嗎？他不擔心、更不可能操作棄保，因為他就是在野最強的候選人，「我有強烈的信心一定會贏！」此外，是否會在投票日前宣布請辭新北市長，宣示破釜沉舟的決心？侯發下豪語說，「放心，我一定會贏，沒有這個問題！」
侯友宜昨接受三立新聞《2024總統戰》專訪，提到近日高端疫苗爆出錄音檔爭議，他向民進黨與賴清德提出六大問題，並質疑賴清德說高端疫苗合約要公開，到現在已經第7天了，為何還沒公布?他也批賴清德，不願表態廢除死刑，還連結到中國介選，這是在被害家屬傷口灑鹽，「真的沒血沒淚」。
此外，侯辦昨也宣布，凱旋苑變社會住宅，公布凱旋苑青年租金補貼辦法，凡是18 歲以上 40 歲以下的青年，並符合低收入戶或中低收入戶，或家庭年所得總額在新台幣133 萬元以下者，於8日起，可開始申請，對於轉做青年社宅的承諾，說到做到。
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