▲經方名醫李宗恩《養兒育女必備中醫知識》　中醫如何治療感冒？

我是廣告 請繼續往下閱讀
現在情況好很多，越來越多的家長意識到小孩子感冒時，不應該服用一般感冒常用的西藥。就連美國食品藥物管理局都警告，小孩子感冒盡可能不要服用感冒或咳嗽的西藥。美國許多州規定，兩歲以下不准使用如泰諾（Tylenol）等含有乙醯胺酚（acetaminophen）或其他成分的西藥，有些州甚至不准六歲以下的兒童服用。這個道理很簡單，感冒是病毒引起的，抗生素藥物無法抵抗感冒病毒，也就是說，西藥無法治療感冒。
那麼，市場上那些「感冒藥」的作用是什麼？
一般感冒常用的西藥，不在於殺死感冒病毒，而是減輕病人不舒服的感覺，譬如止痛成分可以減輕病人頭痛、安眠成分可以讓病人比較能入睡等等。所以，病人服用了這些感冒藥物，可能會覺得好一些，可以回去上學或上班。然而，這樣的藥物有兩個問題，第一是會讓感冒拖得更久。一般的感冒只要多休息，一週左右會自己好，服用這些減輕症狀的感冒藥，反而會拖到兩週以上。第二是這些西藥有不少副作用，常常服用會對身體造成嚴重的破壞。在英國，感冒藥泰諾是導致嚴重肝臟衰竭而需要換肝的主要原因之一。為了暫時緩解感冒時的不舒服，讓感冒拖更久，又傷到身體，實在不划算！
可是，做父母的看到自己小孩感冒發燒、流鼻水、咳嗽、頭痛，實在不忍心，很想幫孩子減輕痛苦，那該怎麼辦？其實，感冒是有辦法解決的，那就是我們老祖宗傳下來的中醫！不過，在討論中醫治療感冒前，得先解釋一下許多人心中的疑問。
中醫不以「對抗」為依據，而是以「平衡」為主旨首先，有些爸爸媽媽會說：「有啊，我們有帶小孩子去給中醫看感冒，可是沒有效果！」為什麼中醫看診、服用中藥的效果不佳？這和近百年來中醫的混亂有關。從民國初年五四運動的全面西化，到現在所謂的「中西醫結合」，都把中醫拉到了面目全非的地步，忽略了正統中醫的生理病理學，沒有了辨證論治的思維，而以中藥材裡有什麼化學成分為主導，甚至有所謂的「廢中醫存中藥」的說法！
這個現象在中國大陸很明顯。中國大陸流行感冒時服用「板藍根感冒沖劑」，因為一般認為板藍根這味中藥材能「清熱解毒」，有消炎的化學成分。然而，這樣的做法，和感冒時到西藥房買泰諾的思維沒有什麼差別。另外，板藍根藥性寒涼，往往看起來減輕感冒症狀，卻反而讓感冒更往身體內部「傳病」。反倒是日本流傳的「東洋醫學」比較接近正統中醫，日本的便利商店會在入口明顯處擺放鋁箔包的漢方中醫「桂枝湯」「葛根湯」「小柴胡湯」等中藥方劑，旁邊會詳細解釋每一種中藥方劑適用於各種不同的感冒症狀，消費者可以依據自己的症狀來選購適合的中藥方劑。那裡不會賣中國大陸流行的「板藍根感冒沖劑」，而泰諾等感冒西藥則是擺在便利商店最後面不明顯的位置，因為很多日本人都已經知道那些感冒西藥沒什麼用又傷害身體。
其次，有些爸爸媽媽會問：「既然沒有化學成分可以殺死感冒病毒，那麼中醫如何能治療感冒？」中醫和西醫根本的差別就在於「殺死」這兩個字。西醫為「對抗醫學」，有什麼外來的入侵物或體內什麼細胞變壞，就以殺死這些「異類」為主旨。中醫不以「對抗」為依據，而是以「平衡」為主旨，身體哪裡失去了平衡，只要能回到平衡點，病症就會消失，入侵物便無法造成問題。
中醫治療感冒，最基礎的第一步，主要是中醫裡「汗、吐、下」等方法中的「汗法」。這個「汗法」在西醫一直得不到解釋，然而，越來越多的醫學研究開始意識到「汗法」的重要性。譬如，有醫學研究想了解如何減低癌症風險，他們猜想奧運選手平時非常重視身體健康，每天運動，飲食營養、起居作息都特別小心謹慎，那麼這些選手是不是比較少得癌症？研究結果顯示，除了馬拉松選手以外，其他運動員得到癌症的比例和一般人沒有差別。那為什麼馬拉松選手得癌症的比例比較低呢？研究認為，馬拉松選手長時間均勻出微汗，他們汗液中的有毒成分是一般人汗液的好幾倍；也就是說，馬拉松選手有系統、有節制地出汗，把體內許多有毒物質排放出來，使他們得癌症的比例較一般人低！這就好像老祖母說小孩子感冒，捂幾床被子出汗就會好。「捂被子出汗」有其道理，不過有時可能「病汗」沒流盡，好的津液卻流失過多，反而出問題。
當然，正統中醫治療感冒不只是使用某幾種中藥來發發汗那麼簡單，不同的症狀代表身體內部不同的失衡，得用不同的方法來發汗、來治療。特別是每個人每次感冒的原因和嚴重程度可以很不一樣，可以因寒而感冒，可以因熱而感冒，可以寒入裡化熱，甚至可以很快變成西醫所謂的肺炎等等，最好還是去找中醫師看診治療比較妥當。不過，還是有些基本的準則可以教給爸爸媽媽，至少和中醫師討論起來比較有些概念。
本文摘選自《養兒育女必備中醫知識》，方智出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60457
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw