▲穿耳洞竟引發蟹足腫！如何找回平滑肌膚？

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傷口感染又受摩擦刺激容易引發蟹足腫「蟹足腫」是一種在皮膚癒合過程中因過度癒合而形成的疤痕，通常在受傷數週、數月，甚至更長時間後才會出現。相較於一般疤痕，蟹足腫的外觀較為肥厚，整體面積會超出原傷口範圍，宛如螃蟹腳往外延伸，同時伴隨著搔癢、疼痛等不適感，因而得名。
根據2014年台灣健保資料庫的數據分析，台灣的蟹足腫年發生率為0.15%，其中又以女性稍多於男性，比例為1.33%。放眼全球，蟹足腫常見於亞洲人、黑人族群，成因可能與家族遺傳、體質、外傷有關，尤其好發於上臂、肩膀、前胸、後背這些皮膚張力較大的區域。王修含醫師指出，蟹足腫的形成與傷口感染有一定關係，以新聞報導中的案例來說，穿了耳洞之後若發生傷口感染，又在尚未癒合的情況下受到摩擦刺激，就容易引發蟹足腫。
▲圖片為王修含醫師提供
•門診治療：類固醇施打、冷凍治療、手術切除搭配放射線治療等
•自費治療：肉毒桿菌素注射、雷射光電治療（染料雷射、脈衝光）等
治療蟹足腫有許多方式，最常見的是健保給付門診治療，包含類固醇注射、冷凍治療，或是利用手術來切除肥厚疤痕。「不過，如果只是單獨進行切除手術，復發的機率會比較高。」王修含醫師建議，切除手術可搭配放射線治療，防止蟹足腫再度形成，降低復發的機率。
在自費療程方面，主要有肉毒桿菌素注射、雷射光電治療兩種。在患部注射肉毒桿菌素可抑制纖維母細胞的移行與增生，同時促進纖維母細胞的細胞凋亡，進而抑制其活性，達到減少病灶張力的效果；雷射光電治療則推薦染料雷射、脈衝光，其原理都是破壞疤痕組織的血管架構，藉由阻斷血流供應來讓疤痕組織萎縮。
門診治療？自費治療？可依病況和需求選擇這麼多的治療方式，患者該如何選擇才好呢？王修含醫師指出，治療蟹足腫是一場長期抗戰，治療方案取決於蟹足腫的嚴重程度，以及患者本身是否願意接受長期治療。
若能接受長期治療，可考慮類固醇、冷凍治療、肉毒桿菌素、染料雷射，建議每個月治療一次，直到患部症狀穩定為止；若希望短期內快速處理，則建議以手術切除搭配放射線治療，術後追蹤觀察至少半年。值得留意的是，放射線治療可能增加罹癌風險，僅管全球統計的致癌機率相當低，仍必須審慎施打部位，以及最適合的施打劑量。除此之外，患者也能利用「矽膠凝膠」或「矽膠貼片」輔助加壓患部。矽膠貼片可透過局部壓迫來減少膠原蛋白合成，同時具有保濕、軟化疤痕等效果，對於抑制疤痕增生相當有效，特別適合小面積、一年內形成的疤痕。
蟹足腫千萬別輕忽避免外傷、早期治療是預防關鍵王修含醫師分享，曾有一位年長的蟹足腫男性患者，年輕時忙於工作和照顧家庭，對於前胸的蟹足腫總是有一搭、沒一搭地接受治療，於是患部非但沒有痊癒，疤痕持續擴張的結果更令他苦不堪言。「當時他來到我的診間敘述病情，一邊說一邊哭，實在讓人心疼！」王修含醫師強調，這位老伯伯正是因為長期輕忽而未能及時就醫，讓蟹足腫變得相對難以治療，可見早期診治、長期規律的就醫絕對至關重要。
「對於具有蟹足腫體質的人來說，避免外傷、早期治療就是最直接有效的預防方法！」王修含醫師提醒，治療蟹足腫尤其需要耐心和長期努力，日常生活中的預防遠勝於治療，因此千萬別輕忽而延遲就醫，若等到患部開始搔癢、腫痛才接受治療，不僅效果有限，甚至可能打回原形，讓診治必須重新回到原點。此外，蟹足腫患者的皮膚表面一旦受傷，就要留意傷口清潔和防止感染，包含刺青、穿耳洞都可能引發蟹足腫，有相關體質的患者更應格外小心。若發現有蟹足腫症狀出現，就應儘速求診於皮膚科，選擇合適的治療方案，避免疤痕持續擴大，並且搭配適當的保養，就有機會找回平滑肌膚，重獲自信！
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60453
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