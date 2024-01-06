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老婦退化性膝關節炎藥物治療無效　「新機器人手術」不用拄拐杖走路

▲老婦退化性膝關節炎藥物治療無效　「新機器人手術」不用拄拐杖走路
▲老婦退化性膝關節炎藥物治療無效　「新機器人手術」不用拄拐杖走路

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】67歲陳女士退休護理師，從事醫療服務幾十年。在各醫院骨科求診，知道是罹患退化性膝關節炎。雖曾接受玻尿酸注射、類固醇止痛針劑治療，仍無法完全改善。現在即使拄著拐杖走路，也不能遠距離步行，甚至無法順利上下樓梯。雙腳關節軟骨磨損十分嚴重，骨刺生長明顯。

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退化性膝關節炎　女比男更易罹患

台中慈濟醫院微創脊椎關節中心謝尚霖醫師說明，退化性膝關節炎是常見的關節疾病，好發45歲以上族群，女性則比男性容易罹患。主要症狀為膝關節疼痛、僵硬、變形，嚴重時甚至影響日常生活。退化性膝關節炎治療方式包括藥物、復健、手術等治療方式。藥物治療主要以消炎止痛藥、止痛藥、類固醇等藥物為主，復健治療則可以幫助強化肌肉力量、改善關節活動度。

吃藥無法緩解　新式機器人手臂全人工膝關節置換改善

陳女士表示，剛開始膝蓋不舒服，吃藥即可緩解疼痛，但逐漸隨著痛感增加也接受過玻尿酸注射五、六年，狀況時好時壞，最後痛到腳無法彎曲，上廁所沒辦法蹲下。最後朋友介紹來到台中慈濟醫院微創脊椎關節中心謝尚霖醫師門診。與謝醫師診斷討論後，考慮採用新式機器人手臂全人工膝關節置換手術，由於女兒即將出嫁，想陪女兒好好走紅毯，才下定決心接受人工膝關節置換手術。

精準置換、減少軟組織傷害　以利提早接受復健

謝尚霖醫師指出，陳女士接受手術後，當日下午即下床使用拐杖助行器行走，出院一周回門診追蹤時，就能放開拐杖行走。膝關節疼痛與活動度顯著改善，口服止痛藥也減少很多，大幅提升生活品質。他解釋，新式機器人手臂全人工膝關節置換手術，結合多項尖端科技，包括電腦智能運算、2D轉換3D立體解剖影像、即時定位追蹤導航、多動向機器人手臂等優勢，達到精準置換、減少軟組織傷害及術後疼痛與功能恢復，讓病人可以早期接受復健。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60441

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