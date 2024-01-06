李全教發與柯文哲聯名文宣 柯競辦澄清無授權：要求盡速撤除廣告
前台南議長李全教以無黨籍投入立委選戰，近日在街頭發送「民眾黨主席柯文哲呼籲全國支持李全教」的文宣。對此。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今（6）日表示，沒有授權李全教團隊使用，呼籲李全教尊重他人肖像權，盡速撤除廣告。
記者呂炯昌／台北報導
針對李全教陣營發送「民眾黨主席柯文哲呼籲全國支持李全教」的文宣，更直指是「藍白合示範區」，時代力量發言人林易瑩日前質疑，李全教是民眾黨不分區立委提名人黃國昌曾痛批「絕不支持」的黑金代表，如今柯文哲卻表態力挺，難道民眾黨連反黑金也是「一個李全教，各自表述？」
針對黨員與民眾詢問，台南市立委候選人李全教使用柯文哲肖像，製作文宣品發送並刊登廣告是否經過授權ㄧ事，陳智菡表示：「經查，台灣民眾黨中央與柯文哲總統候選人競選辦公室，皆無受理該候選人申請使用柯文哲肖像，亦無授權李全教團隊使用」。
陳智菡表示，競選辦公室已去電提醒候選人切勿擅自使用柯文哲肖像、競辦LOGO製作廣告，以免侵權觸法，柯文哲競辦呼籲李全教先生尊重他人肖像權，盡速撤除廣告。
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