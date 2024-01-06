▲你照顧累了嗎？　高雄喘息服務有3種、最高補助12萬

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休息才能繼續前進 善用3種喘息服務根據統計，截至112年11月底，高雄市65歲以上老人人口達52萬947人，占全市人口比率19.03％，高於全國18.27％，六都佔居第2位。
受到人口結構快速高齡化影響，失能、失智人口增加。而長期照顧失智、失能的家庭照顧者幾乎沒有放鬆的時間。然而，長照就像長泳，必須懂得換氣、喘息，才能繼續前進，再忙也要留時間給自己。
高雄市政府衛生局表示，無論家中是否有聘用外籍看護工，當家庭照顧者需要休息時，皆鼓勵民眾善用長照2.0喘息服務，服務類型包括居家式、社區式、住宿式：
居家喘息服務
由照顧服務員至家中提供生活照顧。
社區式喘息服務
民眾可至巷弄長照站、日間照顧中心、夜間至小規模多機能服務中心提供身體照顧。
住宿式喘息服務
由機構提供24小時照護。
此外，如果家中聘用外籍看護工照顧長輩，當外籍看護工休假時，能額外使用短照喘息服務，不只能維護長輩受照顧品質，又能保障外籍看護工勞動權益。
112年度高雄市已有1萬7494名家庭照顧者申請長照2.0喘息服務，有效的紓解照顧者的壓力，透過分擔平日照護上的辛勞，使家庭照顧者得以減輕照顧負荷並保障被照顧者之照顧品質。
最高補助12萬 528家單位提供服務長照2.0喘息服務補助額度依民眾需要提供，等級第2級至第6級者可補助3萬2340元，第7級至第8級者補助4萬8510元。此外，針對家中聘用外籍看護工之民眾，第2級至第6級者短照喘息補助8萬7780元，第7級至第8級者短照喘息補助7萬1610元，2種補助合計最高為12萬120元，等同1年可以使用機構式住宿喘息52日，相當於外籍看護工每週可休假1日。
截至112年11月底高雄市共計有528家喘息服務特約單位，可提供民眾就近性優質在地的長照服務。
高雄市政府衛生局局長黃志中呼籲，家中如有照顧需求的市民，可以撥打1966專線或洽詢各區衛生所長照分站申請長照服務，將有照管專員親自到宅評估，依個案需求擬訂照顧計畫，讓長照2.0服務一起守護照顧者與失能者長輩的健康與生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60461
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