太像軟糖！彩色洗衣球當選舉小物 彰化多位長者誤食送醫
拿到選舉小物千萬要注意！近來南彰化有人發放署名侯康配的洗衣球選舉小物，由於彩色外型又香又鮮艷，陸續有不識字的長者誤當軟糖吃下肚，光是彰化基督教醫院二林分院急診室昨天就收治兩人，有民眾在地方社群提醒大家，要把這些宣傳品收好，一不小心誤食就可能被送醫洗胃、洗腸。
記者顏幸如／彰化報導
南彰化近來出現洗衣球包裝的選舉小物，由於洗衣球軟軟香香，有些長輩沒仔細看或不識字，導致誤食送醫搶救。民眾昨（5）日在臉書「二林人的大小事」發文提醒，引發大家關注，網友留言「我的大嫂昨晚誤食，現在還在二基，妻子娘家的大嫂也同樣誤食，整晚吐得很厲害，請大家要注意，尤其是老人和小朋友」。
彰化基督教醫院二林分院表示，昨天有兩名長者因誤食洗衣球到院急診，其中一人為80歲洪姓男子，另一人為86歲洪姓婦人，兩人經處置後已無大礙。二林鎮長蔡詩傑前往探視，婦人表示不識字才吃下去，吃起來有點苦苦的。蔡詩傑表示，雖然選舉小物包裝印有「洗衣球」等字樣及警語，但若取出單獨放置，仍可能被誤食，已請里長家戶拜訪時，加強宣導該選舉小物為洗衣球，千萬別食用。
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