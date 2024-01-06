感謝國人攜手創造「蔡英文路線」　小英：支持賴蕭配讓台灣前進

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蔡英文也提及最新競選廣告《在路上》中，這幾年來，她開台灣這台車，很感謝副駕駛座有賴清德，替她顧路、看導航，一起讓台灣走在對的路上，而這條路要繼續走下去。在影片中，她已經把鑰匙交給賴清德。因此他也要拜託大家，1月13號也把選票投給賴清德、蕭美琴，讓他們來帶領台灣，繼續走向世界。
蔡英文也強調，這8年來在這條對的路上，做了幾件事情，讓國家一直進步，像是們新莊延宕超過20年的樹林捷運，賴清德當行政院長的時候，已經核定通過了。現在樹林捷運，還有環狀捷運北環段，都已經在動工。另也用前瞻經費，在新北市蓋25個停車場，現在已經完工12座。未來還要繼續蓋，總共會增加超過8千個停車位，替大家解決停車的問題。
蔡英文說，政府推動前瞻基礎建設，加上公務預算的投入，讓國家的建設更完善，國力也因此而提升。現在台灣的國家競爭力，已經從2016年的全球第14名，大幅進步到全球第6名。GDP也從2016年的17.5兆，到去年突破23兆。台股指數，更從2016年的8千多點，翻倍成長，現在已經達到1萬7千多點，台灣真的一直在進步。
蔡英文說，台灣走在對的路上，做的第二件事，就是照顧人民，穩健財政。民進黨執政，照顧長輩最重要的長照預算，從2016年的50億元，到今年已經超過870億元。長照據點，也從7百多個，增加到1萬3千個。在新北長照據點也從60個，增加到1575個，成長超過20倍，這就是用心照顧長輩。
蔡英文說，民進黨執政，也很努力減輕年輕爸媽的負擔。如果家裡，有一個0到6歲的小朋友，每個月可以領5千元的育兒津貼，一年就可以省6萬元。還提供年輕人租金補貼，總共一年3百億，也給很多人減稅，提高免稅額，讓現在全台灣將近305萬戶是不用繳綜合所得稅，也就是有47%的人是不需繳綜合所得稅。
除了照顧人民，也嚴守財政紀律，努力幫國家還債。從自己上任到現在，已經還債7960億，今年還要再還1150億，8年總共還債9千億。這是史上最會還債的政府，而國家的負債比，在她剛當總統時將近33%，現在已經降到27%。
這條對的路，還做了第三件重要的事，就是堅持自由民主，讓台灣走向世界。蔡英文說，這幾年政府推動國防改革，第一艘「海鯤號」原型艦已經下水；「勇鷹號」新式高教機，也已經交機27架，後續還有39架。這就是台灣守護自己的決心。此外讓世界看見，台灣守護自己的決心，世界也肯定台灣、看好台灣，紛紛來到台灣投資，更證明台灣是非常安全的地方。
蔡英文強調，現在的台灣，已經是世界的台灣，這條走向世界的路，要繼續走下去。在《在路上》影片中，蕭美琴說一句話「民主路一直走」大家都很喜歡，而民進黨一直都堅持走這條民主的道路。雖然走民主路，過程很辛苦，但是也一起度過許多的難關，大步走向世界。
蔡英文也感謝國人，世界的台灣，就是大家和蔡英文一起打拚出來的，感謝大家的支持，跟一起創造沉著穩健，令人信賴的「蔡英文路線」。1月13號，她要拜託大家，繼續支持一直跟蔡英文並肩作戰的賴清德和蕭美琴，讓台灣繼續前進，讓他們帶領台灣，繼續走民主路，繼續走向世界。
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