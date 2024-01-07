倒數6天戰報／選前黃金周！藍桃園造勢、綠回防新北、白直闖台中

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【民進黨】
民進黨總統候選人賴清德、副手蕭美琴與黨內天王，昨日晚間回防新北，在新莊舉辦黃金周造勢晚會，主辦單位喊出現場湧入超過10萬人到場支持，賴清德致詞時表示，這次的大選，台灣不僅要選出未來的國家領導者、決定未來的國家方向，更要向全世界證明，作為民主陣營的一分子，堅定選擇民主、站在反對極權主義的第一線，守護台海的和平與穩定；蕭美琴致詞時表示，鄉親們在這麼冷的天氣來現場，不只是愛賴蕭配，而是大家都愛台灣，知道要珍惜土地、守護國家，「再給我機會，我們已經上手了，會做得越來越好。」
總統蔡英文也特別出席致詞，提及最新競選廣告《在路上》中，大家都很喜歡蕭美琴台詞稱「民主路一直走」，民進黨一直都堅持走這條民主的道路，雖過程辛苦但也一起度過許多難關，大步走向世界，也感謝國人跟她一起打拚，共同創造了沉著穩健、令人信賴的「蔡英文路線」，希望大家也能支持賴蕭配，繼續帶領台灣走向世界。
【國民黨】
國民黨昨日晚間，在桃園舉行「團結勝利大會」造勢晚會，現場湧入近10萬人潮，前高雄市長韓國瑜致詞時左批民進黨賴清德「吃中華民國的飯、砸中華民國的碗、斷中華民國的根，右酸民眾黨柯文哲是「熱鬧但不會贏的空氣槍」，喊話柯的支持者將選票回流給侯康。
國民黨總統候選人侯友宜拋出要和柯文哲、郭台銘組聯合政府，遭民眾黨副總統候選人吳欣盈回擊「不要又來吃豆腐」，國民黨副總統候選人趙少康日反問「最早提的不是柯文哲嗎？」，並提到柯文哲常忘了自己以前講的話，最早是柯提出來組織聯合政府，而聯合政府要把不同黨派、優秀的人都為國家所用，國民黨覺得這個觀念是對的，這個理論也是對的。
【民眾黨】
柯文哲昨日一早，到台中大甲鎮瀾宮參拜，隨即與民眾黨中一選區候選人蔡壁如一起車隊掃街。被問及前桃園民眾黨部發言人馬治薇因涉犯《反滲透法》遭桃園地院裁定收押禁見一事，被問到日前在活動中，馬治薇站在他旁邊，會不會擔心被對手抹紅？柯文哲認為還好，「因為黨沒有提名她，而且公開行程什麼樣的人都可能跑到旁邊站」。另民眾黨也在昨日發布聲明宣布開除馬治薇黨籍。
晚間，柯文哲在台中大里舉辦造勢晚會，現場估計破5萬人參與，柯文哲向支持者說，自己平常罵民進黨多、罵國民黨少，只因現在是民進黨執政，被大家看到很多缺點，「只要換國民黨那隻猴子爬到樹上，屁股一樣是紅的」，他還批評陳時中等人不屌賴清德、民進黨很會硬拗「根本可以編一本民進黨幹話錄」。
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