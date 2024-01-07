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能登半島強震釀126死！旅客憂災情取消住宿　富山業者損失逾2千萬

▲日本石川縣能登地區元旦發生7.6級強震，造成多處建築物倒塌。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本石川縣能登地區元旦發生7.6級強震，造成多處建築物倒塌。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本石川縣能登半島元旦發生規模7.6強震，至今已經造成126人罹難，另外仍有210人行蹤不明。當地救援工作持續進行當中，但強震還不僅造成建築物損壞，更衝擊了當地產業，受到強震影響，鄰近的富山縣的飯店、旅館，截至5日共計約5000名住宿旅客取消預訂，上千人的宴席遭到取消，損失金額達到1億日圓（台幣約2140萬元）。

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根據富山縣當地媒體《北日本新聞》報導，受到能登半島元旦地震影響，富山縣內的飯店、旅館不斷碰到取消預約的狀況。位於富山縣富山市的富山ANA皇冠廣場飯店在地震發生當下，飯店內的電梯一度緊急停止運作，所幸沒有人員傷亡，也沒有器物損壞的狀況。但是在地震發生之後，陸續有旅客取消預訂，從6日開始的「三連休假期」預約原預計能比起去年增加一成，但地震發生後，恐怕難以達標。

庄川溫泉鄉鳥越之宿山樂園在三連休假期的預約原先幾乎訂滿，如今三成的預訂被取消。社長坂井彦就表示，「庄川溫泉鄉受到地震的災害程度較輕微，擔心外界誤認為整個北陸地區的住宿設施都受到地震的影響。」

位於黑部市宇奈月溫泉的飯店、旅館受損程度較少，因此大多正常營業。但在地震發生以後，預訂取消的狀況不斷發生。在「黑部宇奈月溫泉 桃源」就有130人因「擔心餘震」等理由，而取消住宿。「酒之宿 喜泉」不僅6日在內的連續假期受到影響，一月份的預訂遭取消的狀況也持續增加。「桃源」社長石田唯一表示，「這件事情我們無能為力。希望這種狀況能夠平息，顧客能夠回來。」

隨著新冠肺炎疫情限制放寬，旅遊需求正在恢復當中，但地震發生後一切變調。富山縣內飯店旅館生活衛生同業公會表示，因受強震影響，縣內多家旅館預計損失將高達1億日圓（約台幣2140萬元），該公會負責人表示，「就像被潑了一盆冷水一樣。」也有工會成員表示，除了要償還零利率無抵押貸款之外，恢復損失也成為了一大負擔，也有人對未來的經營感到擔憂。

據《NHK》報導，截至6日下午4時，地震已經造成石川縣當中126人罹難，重災區之一的輪島市就多達69人死亡，另外仍有210人下落不明。日本當局表示，目前多條道路仍被封鎖，很難找到倖存者，日本自衛隊正以直升機來進行救援行動，並向偏遠地區運送物資。

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